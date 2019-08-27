也门分离武装闹事 沙特、阿联酋要联手维稳

支持也门政府的沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国26日发表联合声明，宣布组建联合委员会，维持也门南部舍卜沃省和阿比扬省的局势稳定。

也门南部分离主义武装与效忠也门政府的武装本月爆发新一轮冲突，南方过渡委员会麾下武装先后占领阿比扬省和舍卜沃省部分政府军军事设施。

对抗沙特所领导多国联军的也门反政府胡塞武装25日多次袭击沙特目标。

【两国共同维稳】

多国联军发言人图尔基·马勒基26日宣布，沙特和阿联酋组建的联合委员会最早当天开始运行。

沙特和阿联酋政府同一天早些时候发布两国外交部的联合声明，呼吁有关各方与两国联合委员会合作，实现多国联军撤军和重新部署军队的目标。声明同时呼吁各方迅速参与沙特发起的对话，探讨也门南部一些省份近期事件的起因和后果。

声明说，沙特和阿联酋致力于“保护也门和也门民众在合法总统领导下的利益、安全、稳定、独立和领土完整”，对抗受伊朗支持的胡塞武装和其他组织的“政变”。两国将继续在也门采取“政治、军事、援助和发展”措施。

胡塞武装2014年占领也门首都萨那和南部地区，迫使总统阿卜杜拉布·曼苏尔·哈迪前往沙特避难。沙特和阿联酋等国次年3月针对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。多国联军支援下，支持哈迪的政府军和部落武装同一年夺回亚丁省。也门政府后来迁至亚丁办公，现在控制亚丁和西部沿海一些地区。

【南方有人不服】

沙特和阿联酋的联合声明同时对阿联酋6月开始撤军后所遭遇的“指责和抹黑”予以谴责。按照美联社的说法，阿联酋撤军促成也门南部分离武装崛起。

阿联酋政府没有公布撤军具体人数，但据也门政府估算，阿联酋已把万人部队的大约75%撤离。这些阿联酋军人不直接参与前线作战，而掌管也门南部情报行动并组织地方武装，包括南方过渡委员会所辖武装。

也门南方过渡委员会2017年5月由当时被也门总统哈迪罢免的亚丁省省长埃达鲁斯·祖贝迪联合南部26名部落、军政领导人组建而成，谋求南部省份自治甚至独立。南方过渡委员会与政府军联手打击胡塞武装，但双方时有冲突。

隶属南方过渡委员会的武装力量本月与政府军爆发冲突，理由是前者认定一个“亲政府武装团体”与胡塞武装合谋发起针对南部省份的导弹袭击。

南部分离武装10日一度占领亚丁总统府等重要机构，迫于多国联军压力撤出部分占领区，但拒绝交出所有地盘。他们20日占领阿比扬省政府大楼和政府军设在省首府津吉巴尔的基地，25日夺取设在舍卜沃省首府阿塔格市的数座基地。

【胡塞接连攻击】

胡塞武装25日针对沙特目标发起多次袭击，至少发射6枚导弹、动用两架无人驾驶飞机。

阿拉伯电视台26日以多国联军发言人马勒基为消息源报道，联军25日晚拦截并击毁从萨那飞往沙特的两架胡塞武装无人机。联军25日早些时候宣布，拦截并击落一架从萨那飞往沙特西南部城市海米斯穆谢特的无人机。法新社报道，海米斯穆谢特设有一处重要军事基地。

马勒基25日告诉沙特通讯社，联军当天傍晚拦截胡塞武装从也门西部萨达省向沙特西南部吉赞市发射的6枚弹道导弹。报道没有提及人员伤亡和财产损失情况。

胡塞武装控制的也门马西拉电视台25日早些时候称，共向吉赞机场和周边军事基地的军机和阿帕奇直升机发射10枚“巴德尔-1”型弹道导弹，造成数十人死伤。

胡塞武装最近数月加大对沙特境内目标的袭击力度，与联军的冲突进而升级。按照路透社的说法，暴力不断升级危及联合国去年12月斡旋的也门荷台达港停火和撤军协议。

冲突持续所致，联合国认为也门爆发全球最严重人道主义危机。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)