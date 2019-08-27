以色列空袭哈马斯军事目标 减半供应加沙电站燃料

以色列战机26日空袭巴勒斯坦加沙地带，回应巴方武装人员从加沙地带向以色列发射火箭弹。

以色列军方26日发布声明，说3枚火箭弹25日晚从加沙地带发射至以色列南部，以军“铁穹”防御系统拦截其中两枚；作为回应，以色列空军战斗机26日清晨打击位于加沙地带北部的巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）军事目标。

法新社报道，巴勒斯坦安全部门人士说，空袭没有造成人员伤亡。

另据以色列国防部的一份声明，总理兼国防部长本雅明·内塔尼亚胡下令从26日上午开始把经由凯雷姆沙洛姆货物口岸运送至加沙地带电站的燃料减少一半。

8月初以来，加沙地带向以色列发射火箭弹和巴勒斯坦人试图越境进入以色列的事件有所增加，以方以空袭、限制捕鱼、限制燃料运送等方式回应。

作为停火协议的一部分，以色列和控制加沙地带的哈马斯去年底在联合国协调下就燃料运送事宜达成一致，费用由卡塔尔承担。运送燃料改善了加沙地带的电力供应，现在每天供电12小时。这一地区先前每天供电6小时。

以色列长期封锁加沙地带，200万加沙民众的生活高度依赖以色列，包括电力、水、通信甚至货币。（王雪梅）【新华社微特稿】

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