普京要求确保俄经济持续加快增长

新华社莫斯科8月26日电（记者刘洋）俄罗斯总统普京26日在克里姆林宫举行的经济工作会议上要求政府采取措施确保俄经济持续增长并加快增长。

据俄总统网站发布的公告，普京在会上说，今年上半年俄国内生产总值增长0.7%，今年前7个月工业增长2.6%，通货膨胀逐渐得到控制，目前年化通胀率为4.5%。

普京说，俄经济有所增长，但总体发展情况并不尽如人意，政府必须采取措施让经济实现更加持续和更加快速的增长。

他同时指出，尽管俄经济中的工资开支有所增加，但居民实际收入增长却在放缓，这一情况令人不安。

国际货币基金组织7月发布《世界经济展望报告》更新报告，将今年俄罗斯经济增速预期从1月份预计的1.6%下调至1.2%。

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