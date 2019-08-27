侵华日军在华实施毒气战相关资料在日出版

新华社东京8月26日电（记者郭丹）一本收录了由侵华日军记录的在中国多地实施毒气战作战报告的资料集《迫击第五大队毒气战相关资料》26日由日本不二出版社在东京出版发行。

该资料集不仅包含了中日史学界发现的第一份由侵华日军毒气部队——迫击第五大队自己记录的在中国多地使用毒气弹进行作战的一手作战报告的影印版，还包含了下达使用糜烂性毒气命令的军事公文、日军进行毒气战的各个作战经过绘图以及日本史学家松野诚也对相关资料进行的解读、论证等。

这本资料集的编纂者、也是这批珍贵历史资料的发现者松野诚也长期从事日本近现代史、军事史研究，对日本侵华战争、特别是日军生化武器兵器、生化武器战有着深厚的研究，曾出版多本相关书籍。

松野诚也在资料集中说：“有关日军毒气部队第五迫击大队在中国进行毒气战的史实在80年后的今天终于弄清楚了，但这并不是日军毒气战的整体全貌，我们了解到的只是冰山一角，还有许多历史史实有待更深入的挖掘。”

日本明治大学文学部教授山田朗评价该资料集时说，这是展现日军在毒气战中使用糜烂性毒气的决定性史实资料，对推动整个日军侵华战争历史的研究都极为珍贵、重要。

明治学院大学国际和平研究所研究员石田隆至指出，上世纪90年代后半期，日本国内出现了一股强烈的美化侵略战争的历史修正主义倾向。尽管早已发现了制造毒气、使用毒气的命令的历史资料，但一些日本右翼以没发现相关使用毒气的历史资料为由，试图全盘否认侵略战争历史。此次松野诚也发现的一手资料是侵华日军所写的作战报告，粉碎了日本右翼势力美化日本侵略战争诡辩，是日本“制造毒气弹—下达毒气弹使用命令—战场使用—被害”这一完整链条中最关键的一环。

7月7日，日本共同社曾报道了该资料集中最关键一篇《晋东作战战斗详报》相关资料的公布，日本30多家地方媒体进行了转载。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)