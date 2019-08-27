中方愿继续为实现达尔富尔地区的和平、稳定与发展发挥建设性作用

人民网联合国8月26日电（记者杨俊）中国常驻联合国副代表吴海涛大使今天在联合国安理会苏丹达尔富尔问题公开会上表示：

当前，苏丹达尔富尔地区形势总体稳定，人道主义局势持续改善。这既得益于联合国-非盟苏丹达尔富尔混合特派团（联非达团）积极有效履职，以及非盟等区域组织及国际伙伴的通力合作，也由于苏丹政府在维护达尔富尔地区和平稳定方面作出了积极努力。

日前，苏丹过渡政府已经成立，这有助于进一步改善达尔富尔地区形势。国际社会应继续向达尔富尔地区提供帮助，巩固现有成果，推进重建进程。

第一，国际社会应支持苏丹政府承担维护达尔富尔地区安全的主要责任。应积极帮助苏丹政府提升自身安全和治理能力，确保将维护达尔富尔地区安全的职能稳妥、顺利移交给苏丹安全力量。中方支持继续根据安理会第2429号决议，确保联非达团于2020年6月30日前如期撤出。

第二，尽快重启达尔富尔和平进程。苏丹过渡政府的成立为重启达尔富尔和平进程提供了良好契机。中方希望达尔富尔地区有关各方抓住当前机会窗口，切实放弃军事解决手段，尽早重启和平进程，通过对话协商等政治手段解决矛盾和分歧，最终实现达尔富尔地区长治久安。

第三，加快推进达尔富尔地区重建进程。当前达尔富尔地区正处于从维和向早期重建、发展等建和领域过渡阶段。国际社会应积极提供人道援助和经济支持，帮助苏丹政府解决流离失所人员返乡安置等问题，建立和完善当地基础设施，实现达尔富尔地区自主经济发展。

中方一贯支持达尔富尔和平进程，作为联非达团的主要出兵国之一，多年来为维护达尔富尔和平稳定作出积极贡献。中方愿与国际社会共同努力，继续为实现达尔富尔地区的和平、稳定与发展发挥建设性作用。

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