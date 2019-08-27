“一带一路”爱沙尼亚与中国语言学术论坛在塔林举行

新华社塔林8月26日电（记者郭春菊）“一带一路”爱沙尼亚与中国语言学术论坛26日在位于爱沙尼亚首都塔林的爱沙尼亚语言研究所举行。论坛旨在探讨语言在共建“一带一路”方面的重要作用，促进语言学术交流。

爱沙尼亚语言研究所所长托努·滕德尔致辞说，爱沙尼亚语是一个小语种，与汉语在应用规模与范围方面有很大差距。但不管语种大小，语言承载的都是一个国家的历史、文化和民族特性。

中国社会科学院语言研究所所长刘丹青说，随着共建“一带一路”不断推进，相信各国与中国在经济、文化等领域的合作项目和成果将逐步增多。语言可以成为共建“一带一路”的一个重要内容，这一点得到越来越多人的认同。

在论坛上，爱沙尼亚语言研究所首席语言规划师彼得·帕尔和中国复旦大学教授李辉分别作学术讲座。论坛还发布了《爱沙尼亚语汉语基础词典》。

来自中国驻爱沙尼亚大使馆、爱沙尼亚教育和科学研究部、爱沙尼亚外交部和爱沙尼亚语言研究所等各界人士近百人出席活动。

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