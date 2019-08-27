巴勒斯坦谴责以色列扩建定居点的决定

新华社拉姆安拉8月26日电（记者尚昊 吕迎旭）巴勒斯坦解放组织（巴解组织）执行委员会成员哈南·阿什拉维26日发布新闻声明，谴责以色列总理本雅明·内塔尼亚胡当日关于扩建约旦河西岸犹太人定居点的决定。

阿什拉维在新闻声明中将以色列扩建犹太人定居点的决定描述为“非理性的殖民升级”。她指责内塔尼亚胡试图通过“窃取巴勒斯坦土地和资源”来赢得定居者的选票，并强调这一决定违反国际法。

内塔尼亚胡26日下令批准在约旦河西岸的多列夫犹太人定居点建立一个包括约300套住房的新社区，这一定居点邻近巴勒斯坦总统府所在地城市拉姆安拉。

内塔尼亚胡在一份声明中表示，扩建定居点的决定是对巴勒斯坦人23日发动的爆炸袭击事件的回应。这一袭击事件发生在多列夫定居点附近，造成一名17岁以色列女孩死亡，她的父亲和哥哥受伤。

犹太人定居点问题是巴以和谈的主要障碍之一。以色列在1967年第三次中东战争中占领了东耶路撒冷和约旦河西岸地区，此后开始在这些地区兴建犹太人定居点。巴方坚持，除非以方完全停止犹太人定居点建设，否则拒绝恢复和谈。据以色列官方统计，截至2018年，约旦河西岸的犹太人定居点人口达到44.8万。

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