第46届世界技能大赛吉祥物、口号公布

人民网俄罗斯喀山8月27日电（记者赵兵、殷新宇）有着“世界技能奥林匹克”之称的世界技能大赛2021年将在中国上海举办。第45届世界技能大赛于俄罗斯喀山举办期间，第46届世赛组委会当地时间26日举行官方招待会，揭晓第46届世赛吉祥物、主题口号。

经过全社会公开征集，2021年第46届世界技能大赛吉祥物确定为男、女一组卡通图案，男孩叫“能能”，女孩叫“巧巧”，寓意“能工巧匠”。吉祥物整体造型是上海地标建筑——东方明珠，他们身着工装服，戴着防护镜和工作手套，手上托着代表传统工匠精神的鲁班锁，竖起大拇指，敞开双臂，欢迎全球技能健儿来到上海同台竞技，合作交流。

第46届世赛主题口号为“一技之长，能动天下（Master skills, Change the world）”。这一充满青春气息和力量感的主题口号寓意着：技能是推动人类文明发展的原动力，是全球共同的财富；掌握技能，改变世界、引领未来、造福人类。

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