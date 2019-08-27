中国驻比利时使馆首创机器人领事服务系统

曹忠明大使与佐拉公司CEO高凡共同开启机器人领事服务。郑彬摄

人民网8月26日布鲁塞尔电（记者郑彬）当地时间8月26日，中国驻比利时使馆举行领事服务机器人启用仪式。在中国驻比利时大使曹忠明和比利时佐拉机器人公司首席执行官高凡的共同见证下，领事服务机器人“灵灵”在使馆领事部正式“上岗”。中国驻比使馆也成为全球首个启用机器人领事服务的中国驻外外交机构。使馆公参张弛、领事行政参赞孙伟、旅比华侨华人、中资机构、留学生及媒体代表出席仪式。

曹忠明大使在致辞中表示，为了顺应人工智能和机器人快速发展的时代潮流，进一步提高领事服务水平，让广大民众分享科技进步和中比合作成果，获得更加便捷、愉快的办证体验，中国驻比利时使馆隆重推出首台领事服务机器人。

使馆工作人员为当地华侨介绍领事服务机器人使用方式。郑彬摄

据介绍，领事服务机器人取名“灵灵”，不仅包含灵巧、智慧之意，也与“领事”的“领”相谐音，表明其“智能领事”的特殊身份，既俏皮可爱又直观达意。其将提供包括提供领事业务咨询、办证窗口指引、天气和交通等实用信息查询以及常用网站浏览等多项服务。

“推出领事服务机器人是中国驻比利时使馆践行‘以人为本，外交为民’宗旨、推进便民惠民服务的创新举措。”曹大使在接受记者采访时说，“为人民服务永远在路上，使馆将继续开拓创新，为广大旅比侨胞、同胞竭诚做好服务。”

机器人“灵灵”可提供多种领事服务。郑彬摄

比利时佐拉公司首席执行官高凡则表示，“灵灵”是中比科技合作的新结晶，是佐拉公司首台同使领馆共同开发的机器人，小小的机器人见证了服务性机器人领事应用的一大步。佐拉公司将不断拓展同中国伙伴的合作，开发更多更智能的机器人，为增进比重友谊贡献力量。

据悉，“灵灵”由中国驻比使馆与比利时佐拉机器人公司共同开发制造，其硬件来自中国新松机器人自动化股份有限公司，软件由佐拉公司研发，功能和应用场景需求由使馆设计。此次启用的机器人为具备基本功能的1.0版本，而更加聪明、更加智能的2.0版本领事服务机器人有望于9月底前推出。

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