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在智博会 提前走进未来

2019年08月27日08:05  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图为在中国电信展厅，一个小男孩在家人的陪伴下用VR设备体验5G虚拟实景。
　　新华社记者 刘 潺摄

　　本报重庆8月26日电 （记者孙亚慧）2019中国国际智能产业博览会今天在重庆开幕。本届博览会以“智能化：为经济赋能，为生活添彩”为主题，共吸引了全球近60个国家和地区的代表参会，国内外参展企业达843家，外资企业布展面积占比13.6%，比去年首届智博会提高4.2%。

　　在首届智博会设立智慧体验广场的基础上，今年新增3个智能实景体验区，还将举行自动驾驶汽车挑战赛、国际无人机竞速大赛、大数据开放创新应用大赛等国际品牌赛事。为期4天的展会，突出国际化、专业性、体验感，向广大企业和观众展示新技术、新动能、新前景。参展嘉宾围绕智能制造、5G科技、工业互联网等热门领域，聚焦大数据智能化领域前沿技术、产业发展最新成果、当前热点关键问题、合作协同发展等话题开展交流探讨。智博会围绕“会”“展”“赛”“论”四大板块活动，将举行46场论坛活动，100余场发布活动。

　　智博会期间，多种智能产业集中精彩亮相，展现众多前沿应用场景，让观众能够近距离直观感受智能产业新技术和新产品。汇集了阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等众多行业内领先企业的S3展馆，吸引了不少观展者驻足。阿里巴巴展区以“智慧重庆，智境未来”为主题，展现了融合普惠金融、智慧出行、服务数字政府、电商脱贫等多领域于一体的生动场景。在腾讯展区，科技与文化深度交融，相得益彰，不仅展现了智慧政务、智慧出行、智慧零售等智能产业，也有充分发挥科技向善优势的腾讯优图“AI寻人”等平台。腾讯还展示了其与故宫博物院、敦煌研究院合作开展数字内容的创新经验。观众动动手指，自选图样，即刻便会拥有属于自己的文化定制“诗巾”。

　　智博会还举行了重大项目集中签约仪式。据统计，本届智博会现场集中签约和场外签约项目共530个，合计投资8169亿元，项目数量和投资额均超过首届智博会。签约项目覆盖5G、集成电路、智能终端、人工智能、物联网、工业互联网、新能源及智能网联汽车、核心零部件、智能制造、电子商务、智慧城市等领域，涉及英国、德国、新加坡等国家和我国四川、浙江、广东等10余个省区市。

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)
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