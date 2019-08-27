据新华社北京8月26日电 （记者温馨）外交部发言人耿爽26日在谈到美方最新加征关税措施时指出，中方根本不吃威胁恫吓这一套，如果美方将有关措施付诸实施，中方将坚决维护自身正当合法权益。

8月24日，美方宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率。耿爽在例行记者会上就此回答提问时说，中国商务部新闻发言人已就美方最新加征关税措施作出了回应。美方此举严重违背两国元首大阪会晤共识，践踏多边贸易规则，损害中美两国利益，威胁全球产业链供应链安全，拖累国际贸易和世界经济增长，完全是损人害己，丝毫不具建设性。

“中方对美方这种赤裸裸的贸易霸凌行径和极限施压做法表示坚决反对、决不接受。”耿爽说，“我要再次提醒美方，中方根本不吃威胁恫吓这一套。”

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