据新华社北京8月26日电 （记者温馨）外交部发言人耿爽26日表示，中国经济已深度融入全球市场。即使所谓美国企业撤出中国，自然会有别人填缺补位，最终受损的还是美国。

当日例行记者会上，有记者问：美国总统特朗普上周五发推特称，我命令伟大的美国公司立即开始寻找在华经营的替代方案，包括从中国迁回美国并在美生产。中方对此有何回应？

耿爽说，美方有关言论发出后，美国股市及大宗商品价格大幅下跌。美国各界人士纷纷表示反对，国际社会也对这种极限施压的做法表达了担忧。

他说，“所谓美国企业撤出中国，更像一句政治口号，而不是务实举措。即使发生，自然也会有别人来填缺补位，到头来受损的还是美国。”

“中美经济‘脱钩’根本就不是缓解中美经贸摩擦的良方，更不是解决美国自身问题的出路。还是那句话，与中国经济脱钩就是与机遇脱钩，与世界脱钩，与未来脱钩。还望美方多多听取各界意见，算清利弊得失，切勿意气用事。”耿爽说。

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