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刘鹤出席第二届中国国际智能产业博览会开幕式时强调

把握科技发展新机遇 推动智能产业健康发展

2019年08月27日08:02  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社重庆8月26日电  中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤26日出席第二届中国国际智能产业博览会，在开幕式上宣读习近平主席的贺信并讲话。中共中央政治局委员、重庆市委书记陈敏尔出席活动。

　　刘鹤指出，习近平主席专门发来贺信，充分体现了对智能产业发展的高度重视，为智能产业健康发展指明了方向。中国经济正从高速增长转向高质量发展，我们有充满活力的微观基础、充足的宏观政策工具，能够确保经济发展基本面的良好态势。中国智能产业快速发展，正在成为重要的新经济增长点。

　　刘鹤强调，中国将着力营造良好产业生态，夯实技术基础，促进产业融合，加强人才培养和激励，强化法制监管，推进国际合作。我们欢迎世界各国包括美国的企业在华投资和经营，将继续创造良好投资环境，保护产权和知识产权。我们愿以冷静态度通过磋商和合作解决问题，坚决反对贸易战升级，贸易战升级不利于中国、美国和全世界人民利益。

　　刘鹤强调，发展智能产业要坚持增进人类福祉导向，坚持提高效率与创造就业的平衡，坚持尊重和保护个人隐私，坚持维护伦理道德底线。必须扎实工作，深度思考，敢于行动，促进智能产业取得更大发展。


　　《 人民日报 》（ 2019年08月27日 02 版）

(责编：李圆征(实习生)、刘洁妍)
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