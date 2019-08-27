印度一味强硬带不来和平(环球热点)

8月14日，在巴基斯坦东部拉合尔附近与印度交界的瓦格赫口岸，巴基斯坦（前）和印度两国的仪仗兵参加降旗仪式。

新华社发

8月21日，据德国《明镜》周刊网站报道，印度与巴基斯坦再次在克什米尔冲突地区交火，造成数人丧生。巴基斯坦军方发言人阿西夫·加富尔称“印度违反了停火协议”。在印度宣布取消印控克什米尔地区“特殊地位”后，联合国安全理事会近50年来首度就克什米尔局势召开正式会议。随着印巴紧张局势不断升级，克什米尔地区局势牵动全球目光。

引爆“克什米尔火药桶”

8月5日，印度宣布废除宪法第370条，取消此前宪法赋予印控克什米尔地区的“特殊地位”，一时引爆印巴之间的激烈争端。印度国会通过法案，将印控克什米尔重组为“查谟克什米尔联邦直辖区”和“拉达克联邦直辖区”。

“取消克什米尔的‘特殊地位’，印度人民党捅了马蜂窝”，据英国《独立报》8月7日称，“此举对印度是否有利令人怀疑，但肯定会给整个南亚带来更多麻烦”。

印度封锁了大部分印控克什米尔，切断了当地的外国通信，并向克什米尔增派3.8万名士兵。路透社20日称，虽然印度政府在印控克什米尔实施戒严，但仍有民众走上街头示威，有30人因此被捕。据美联社21日报道，根据地区警方负责人的说法以及逮捕统计数据，在印控克什米尔地区实施安全封锁和通信管制期间，至少有2300人被捕，其中大多是年轻男性。据法新社19日称，“他们大多被送到其他地区，因为当地的监狱已经人满为患”。

印度单方面改变克什米尔现状的做法，引发巴基斯坦的强烈谴责和反对。巴基斯坦外交部表示“将利用所有可能的选项”，反对印度这一非法措施。

目前，巴基斯坦已经宣布5项反制措施。据《今日印度》8月8日报道，这些措施包括降低与印度的外交关系；暂停与印度的双边贸易；重新评估两国双边协议；将印度的行动诉诸联合国，包括联合国安理会；在今年8月14日巴基斯坦独立日当天，声援克什米尔地区民众“争取自决权利的正义斗争”。

印度和巴基斯坦在克什米尔地区的主权争端由来已久，两国已经进行了多次战争。1972年，印度和巴基斯坦签署了《西姆拉协议》，双方重新建立了控制线，将克什米尔分为两部分。近年来，印度和巴基斯坦之间的冲突仍时有发生。

巴方关闭对话通道

据巴基斯坦联合通讯社8月22日报道，巴基斯坦总理伊姆兰·汗当天在接受《纽约时报》采访时表示，在印度总理莫迪政府多次拒绝他为和平与对话所做努力后，他对印度官员的态度很失望，今后将不再寻求与他们对话。“和他们对话没有意义。我尝试过谈判，但不幸的是，我为和平与对话所做的所有尝试都被印度当成是绥靖。”伊姆兰·汗称，“我们已经无能为力了。”

与印度对话无果，巴基斯坦转向求助联合国。8月16日，联合国安理会5个常任理事国的代表在纽约联合国总部举行闭门磋商。据印度“news 18”新闻网16日报道，俄代表建议印巴在1972年《西姆拉协议》和1999年《拉合尔宣言》的基础上，根据《联合国宪章》等采取双边路线解决问题。印度TNN电视台则称，印方表示此次磋商为非正式会议，因此也不会通过相关决议。

据英国广播公司网站21日报道，巴基斯坦已表示将提请国际法院对克什米尔争端作出裁决。当地媒体援引巴基斯坦外长库雷希的话说：“已达成将有争议的克什米尔问题诉诸国际法院的基本决定。”据巴基斯坦《黎明报》报道，巴基斯坦总理特别助理菲尔杜斯·阿西克·阿万在一次内阁会议后对记者说，内阁已原则上批准该决定。

“巴基斯坦将克什米尔争端诉诸联合国安理会和国际法院，在国际法上是有依据的。根据1948年《联合国安全理事会关于克什米尔问题的决议》，关于克什米尔地区任何治理的决定，都要征得克什米尔人民的同意。”上海国际问题研究所研究员赵干城在接受本报采访时表示，“联合国一贯主张的自决，在印度此次的做法中显然没有得到体现，巴基斯坦打这场官司具有合法性。但是，联合国无法迫使印度取消这一决定，法院决议缺乏执行力；打官司的过程可能旷日持久，印方也会全力应对，结果不可预知。”

中国扮演“斡旋者”角色

“中国一直在南亚和平与稳定上发挥着重要作用。今年2月，印控克什米尔发生普尔瓦马袭击事件后，印巴关系一度进入到剑拔弩张状态，中俄及各方的及时沟通与适时协调，对克什米尔局势起到了降温作用。”复旦大学国际问题研究院研究员林民旺指出，这次印度取消克什米尔的“特殊地位”，中国一方面要抵制印度侵权行为，维护自身利益；另一方面要在国际舞台上发挥中国负责任大国的角色，积极为地区局势降温和稳定发挥协调作用。

据外交部网站消息，8月9日，国务委员兼外长王毅在北京同专程紧急来华访问的巴基斯坦外长库雷希举行会谈。库雷希详细通报了巴方对近日克什米尔局势最新发展的看法、立场和应对举措。王毅表示，近日克什米尔地区局势动荡升级，中方对此严重关切。克什米尔问题是殖民历史遗留下来的争议，应当根据《联合国宪章》、相关安理会决议以及双边协定，以和平方式加以妥善解决。

8月11日至13日，印度外交部长苏杰生首次以外长身份对中国进行访问。12日，国务委员兼外交部长王毅在北京同印度外长苏杰生举行会谈，就克什米尔相关问题表明中方立场。王毅表示，中方反对任何使局势复杂化的单方面行动，希望印巴双方以和平方式解决争议，共同维护地区和平稳定大局。

苏杰生外长也郑重做出了三大承诺，即“印方修宪不产生新的主权声索，不改变印巴停火线，也不改变印中边界实际控制线”。

作为印度和巴基斯坦的共同朋友和友好邦邻，中方希望双方保持克制，避免局势升级。“在印巴克什米尔地区争端中，中国希望通过扮演‘斡旋者’角色，维护地区的安定与和平，妥处历史恩怨，避免单边行动，寻求和平共处的新路。”赵干城表示。

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