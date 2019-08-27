图为当地师生与中国宇航员合影。

本报记者 李滢嫣摄

“在太空中飞行是什么样的感觉？” “从太空看地球又是什么模样？”

日前，在纳米比亚访问的中国航天员刘洋和陈冬给纳米比亚科技大学的学生们上了一堂生动的“航天课”。这是中国在役航天员第三次出国访问，也是时隔9年第二次到访纳米比亚。

在大学礼堂，刘洋与陈冬通过照片和视频与当地学生们分享了太空经历，展示了中国航天员如何训练、如何在太空工作等内容。“在飞行的这段时间，每90分钟绕地球一周，一天要经历16次日出日落。从太空中遥望地球家园，蔚蓝色的美丽地球让许多航天员感动落泪。”刘洋的讲述深深吸引着纳米比亚青年。

“真想不到在太空中能做这么多事！中国航天员的到来让我感到，宇宙离我们并没有那么遥远。”18岁的纳米比亚科技大学学生罗纳尔德·斯努吉发出赞叹。

“我们迎来了中国航天员！”该校工程电子和电信系大四学生姆吉莉娜·皮埃尔表示，分享活动为我们打开了探索航空航天领域的大门。

“我希望你们能向中国朋友们学习脚踏实地的精神。”纳米比亚高教部执行长肯特说，“纳米比亚有世界上最美丽的星空。你们要常常仰望星空，立下走向宇宙的志向，这样我们的国家才会更有希望！”

中国与纳米比亚的航空航天合作始于2000年，那一年，中纳两国签署了在纳建立中国航天测控站的协议。这些年来，测控站助中国顺利完成飞船和航天器运行时的跟踪测量工作。与此同时，一批又一批来自纳米比亚的航空航天留学生和进修人员到访中国。

纳米比亚总统根哥布对中国航天员的到来表示热烈欢迎。他在此前会见刘洋与陈冬时说，中国航天员来到纳米比亚分享他们的经历，对纳青年人有很好的激励作用；与中国的航天合作让纳米比亚感到鼓舞，双方可以交流经验，让纳米比亚分享更多中国航天成就。

“仰望星空，我们有同一个梦想。非常期待你能加入进来，我们一起携手并肩，去探索太空无尽的奥秘。”柔和的阳光照进礼堂窗户，中国航天员与纳米比亚青年们的交流热烈欢畅，中纳航天合作的友好故事说也说不完。

（本报温得和克电）

《 人民日报 》（ 2019年08月27日 03 版）

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