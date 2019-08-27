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乌兹别克斯坦共和国总理阿里波夫

今起对我国进行正式访问

2019年08月27日04:45  来源：人民网－人民日报
 

　　阿里波夫总理

　　应国务院总理李克强邀请，乌兹别克斯坦共和国总理阿卜杜拉·尼格马托维奇·阿里波夫将于27日至29日对中国进行正式访问。

　　阿里波夫，男，58岁，1961年5月24日出生于乌兹别克斯坦首都塔什干市。毕业于塔什干通讯电工学院。电力通讯工程师，经济学硕士。

　　1983年至1992年，任塔什干电话电报站电信工程师。1992年至1995年，任乌通讯部首席专家、通讯产品进出口外贸公司副总经理。1995年至1996年，任通讯部建设与供给处处长。1996年，任“TashAfinalAL”电讯合资企业总经理。1996年至1997年，任乌邮政电信署市场转型和有价证券处处长。1997年至2000年，任国家邮政电信发展基金会主席。2000年至2002年，任邮政电信署第一副署长、署长。2002年至2009年，任乌副总理兼通讯信息与电信技术综合体负责人、通讯和信息化署署长。2009年至2012年，任副总理兼通讯信息、电信技术与社科教文卫综合体负责人及通讯和信息化署署长。2016年12月14日，被任命为总理。

　　已婚，有五女。

　　（新华社电） 


　　《 人民日报 》（ 2019年08月27日 03 版）
(责编：袁勃)
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