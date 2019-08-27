王毅分别同伊朗外长、日本议员访华团会谈、会见

新华社北京8月26日电 （记者朱超）国务委员兼外交部长王毅26日在北京分别同伊朗外长扎里夫、日本议员访华团举行会谈、会见。
在同扎里夫会谈时，王毅表示，当前世界单边主义盛行，强权政治抬头。中伊愿同其他国家一道，共同捍卫多边主义理念，坚守国际关系基本准则，维护各国的正当合法权益。在伊朗核问题上，中方支持一切有利于维护全面协议的努力，理解伊方提出的正当诉求，认为伊方继续履行全面协议的同时，应当得到合理的回报。中方作为负责任国家，愿继续执行全面协议，为缓解海湾地区的紧张局势发挥建设性作用。
扎里夫通报了访欧期间就维护伊核全面协议同各方沟通情况，重申伊方继续致力于通过对话协商解决有关问题。
日本议员访华团由日本自民党众议员野田圣子率领。在会见时王毅表示，在中日关系历史上，不论两国交往遇到什么困难，日本各界始终有一批致力于对华友好的重要力量。希望并相信各位会继续为中日友好及亚洲和平繁荣作出贡献。
野田圣子等议员表示，日方愿通过加强两国各层级交流，包括发挥女性政治家的作用，共同致力于应对各种挑战。
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