日前，美方宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率。美方再次肆意升级经贸摩擦的做法，让美国工商界和消费者一片哗然，他们纷纷指出美方这一举动是不负责任的做法，不仅会增加美国企业和消费者的负担，也会对美国经济造成不可估量的负面影响。

美国商会国际事务负责人迈伦·布里连特表示：“美国企业将继续投资中国、与中国做生意，因为中国市场太重要了。”美国全国零售商联合会高级副会长戴维·弗伦奇说：“在这种环境下，企业不可能为未来做规划。这实际是对美国企业和消费者增税，经贸摩擦不断加剧，哪里才是尽头？”

“加征关税不是解决美中经贸摩擦的办法，远不如把更多精力放在如何实现合作共赢上。”美国哥伦比亚运动服装公司全球贸易和合规主管凯蒂·唐曼对本报记者说，公司产品生产线位于全球22个国家，但中国就占了其总出货量的20%，加征关税将打乱公司几十年辛勤布局的产业链，公司无法在短期内从其他国家找到替代产能，现在看来，唯一的出路就是提价。但提价将减少需求，到那时公司不得不关闭一些门店，并裁减员工。这就是美国政府加征关税的代价。“加征关税对美国企业、工人和消费者的伤害要远远大于中国。”

美国运动服饰品牌“永远21”的代理律师理查德·沃特曼说，在当前形势下，服装行业根本无法绕开中国，因为很多纺织品面料只有中国能够生产。中国完善的制造业、交通基础设施、成熟的劳动力队伍和质量管控等优势在其他国家难以复制。“通过关税政策人为打破由市场形成的分工链，带来的后果只能是需求萎缩和失业增加。”

美国鞋业分销集团总裁兼首席执行官马特·普莱斯特表示，鞋业是一个劳动力和资本密集型行业，利润率较低，从中国进口的鞋绝大部分被美国工薪阶层所购买。因为关税上升而增加的成本会立即转嫁到消费者身上。“这些都是很严肃的问题，我们需要一个负责任的政府。加征关税解决不了美国政府的关切，也无助于美国经济的增长。”

美方提高中国输美商品加征关税税率的负面效应使美国农业和汽车行业受到直接冲击。根据美国国际贸易委员会公布的统计数据，中国是美国生产汽车的第二大出口市场，去年出口总额达62亿美元。在汽车零部件方面，中国是美国第三大出口市场，2018年出口额为36亿美元。经贸摩擦对美国大型车企的打击将尤其严重，特别是特斯拉、福特等品牌，更高的关税将迫使它们提高价格，进而损失市场份额。

近日，美国农业大宗商品价格暴跌，美国农业生产者联盟发表声明称：“这次经贸摩擦升级意味着，要进入不久前还是我们第二大农产品出口目的地的中国，我们将面临更高壁垒。”

（本报华盛顿8月26日电）

《 人民日报 》（ 2019年08月27日 03 版）

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