“美国严重破坏了世界经济和国际贸易秩序”

美方日前宣布将提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率，并声称“要求美国企业离开中国”。世界主要媒体和接受本报记者采访的外国专家学者认为，美方此举严重践踏多边贸易规则，威胁全球产业链、供应链安全，拖累国际贸易和世界经济增长。实施单边、霸凌的贸易保护主义和极限施压行径，美方必将自食其果。

“中美两国间的经贸摩擦不断升级，让美国的企业和消费者付出了代价，无论从市场动荡还是消费者信心下降来看，都不利于美国经济的长远发展”

欧洲理事会主席图斯克8月24日在记者会上表示，如果美国出于政治原因加征关税，将危害全世界。法国总统马克龙也在记者会上呼吁，“应该致力于缓解紧张局势，避免贸易战，重振全球经济增长活力”。

《纽约时报》撰文认为，事实证明，一度被称为“容易取胜”的贸易战比预想的更加困难，对经济的破坏性也更大，损害了美国农民和企业的利益，并导致全球经济放缓。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道称，与过去几轮加征关税带来的影响相比，美国最新一轮提高加征关税税率可能会影响到更广泛领域——从周末喝的精酿啤酒，到演奏的乐器，再到孩子读的书，等等。如今，美国的中小企业正忙于制定计划——从推迟开店到冻结招聘，甚至考虑涨价。

法国《观点报》刊文指出，“从事实来看，中美两国间的经贸摩擦不断升级，让美国的企业和消费者付出了代价，无论从市场动荡还是消费者信心下降来看，都不利于美国经济的长远发展。”

德国外交政策协会美国问题专家约瑟夫·布拉姆尔近日在德国《商报》发表评论称，美国正在以牺牲德国、中国等国家的利益为代价，通过贸易保护主义来达到美国“重新强大”的目的。

布拉姆尔指出，除了贸易保护主义和关税政策外，美国政府还在越来越多地采取汇率政策以促进出口。但是，“美国工业在过去几十年内已经明显失去了竞争力。出现外贸不平衡和高额的公共债务，是因为美国经济存在结构性问题。”

阿拉伯媒体“埃及人”网站撰文指出，美国对中国几乎所有出口美国的商品加征高额关税，蓄意升级两国之间的经贸摩擦，将对美国企业和消费者带来不可估量的伤害，也将对世界经济产生不容小觑的破坏性后果，这种做法令人遗憾。

“美国一些政客在处理国际事务中表现出的反复无常，不仅让美国政府在国际社会逐渐失去了可信度，也让其他国家在与其打交道时心存疑虑和担忧”

日本瑞穗综合研究所首席经济学家长谷川克之在接受记者采访时表示，美国挑起的经贸摩擦是对当前世界经济最大的威胁。美国必须认识到，挑起经贸摩擦必然会对本国经济产生严重、恶劣影响。“在中美经贸摩擦有可能进一步激化的情况下，世界经济前景充满了不确定性。在全球范围内，企业对于扩大生产和投资都会更为谨慎。希望美国能够认清形势，早日悬崖勒马，回归正轨。”

泰国玛希隆大学中国与全球化亚洲研究系常务副主任元德对记者表示，由美国单方面挑起的中美经贸摩擦对整个世界经济将产生严重影响，也将给中美间的政治互信造成不可预估的损害。元德认为，“美国一些政客在处理国际事务时表现出的反复无常，不仅让美国政府在国际社会逐渐失去了可信度，也让其他国家在与其打交道时心存疑虑和担忧。可以说，中美经贸摩擦正深刻影响着当今国际政治、经济走向，美国一些人毫不戒惧作为世界最大经济体的行为失范，正对国际秩序、世界经济带来灾难性后果。”

法国中国经济研究专家玛丽—弗朗索瓦斯·勒南在接受记者采访时表示：“美国不断升级对华经贸摩擦危害世界经济健康发展，同时也不利于国际贸易秩序的正常运行。”

比利时中国经贸委员会主席德威特在接受记者采访时表示，“美国政府的单边主义行为给全球经济发展带来新的不确定因素。美方应该清楚意识到，从长期角度来看，升级经贸摩擦不会有赢家，美国政府未来会为这一举动感到后悔”。德威特认为，美国的“关税武器化”政策是一项非常危险的举措，不仅将导致全球贸易壁垒增加，贸易额下降，还将造成“负面示范效应”，导致恶性竞争，最终将全球经济拖入泥潭。

巴西智库瓦加斯基金会研究员夏华声告诉记者，当前，中国的高科技产业蓬勃发展，还拥有全世界最完整的产业链，美国企业离开中国将给自身造成不可估量的损失。

“过去数十年内，各国都从自由贸易中受益，美国更是其中最大的受益者之一。如今，美国过河拆桥、一再阻碍自由贸易的行为令人感到悲哀”

巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所所长哈立德·拉赫曼在接受记者采访时表示：“过去数十年，各国都从自由贸易中受益，美国更是最大受益者之一。如今，美国过河拆桥、一再阻碍自由贸易的行为令人感到悲哀。”

哈萨克斯坦中国贸易促进协会会长哈纳特·拜赛克对记者表示，美国提高中国输美商品关税税率，意在打击中国高端制造业发展，遏制中国经济增长。“但他们似乎忘了，在给中国制造麻烦的同时，经贸摩擦也会令美国企业，特别是农民、农场主陷入非常艰难的境地。”拜赛克指出，经过数十年发展，中国已经成为全球供应链上不可或缺的重要一环。美方的举动将大幅提升本国企业的经营成本，降低产品竞争力，美国企业将蒙受巨大损失。

肯尼亚经济学家安泽特塞·沃尔表示，美国正在走向贸易保护主义，这只能带来闭关自守，唯有开放自由的环境才能为双边贸易注入活力。中国开放包容的对外政策符合时代潮流，非洲作为世界上增长最快的市场之一，正通过日益密切的非中合作享受到自由贸易的好处。

古巴经济研究所副所长里卡多·托雷斯告诉记者，经济全球化发展到今天，作为世界上最大的经济体，美国与包括中国在内的世界其他经济体之间存在根深蒂固的依存关系。经贸摩擦提高了美国进口商品的价格，广泛影响着美国消费者，破坏了美国公司的全球产业链。

巴勒斯坦民族解放运动中央委员、阿拉伯关系与中国事务部部长扎基在接受记者采访时说，“美国不计后果向中国商品课以重税，是典型的霸凌行径。美国严重破坏了世界经济和国际贸易秩序。”

（本报北京、华盛顿、巴黎、柏林、开罗、东京、曼谷、布鲁塞尔、里约热内卢、伊斯兰堡、阿拉木图、约翰内斯堡8月26日电 记者李锋、吴刚、吴乐珺、刘玲玲、冯雪珺、黄培昭、刘军国、丁子、郑彬、张远南、李晓骁、丁雪真、周翰博、吕强）

《 人民日报 》（ 2019年08月27日 03 版）

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