法语文学界泰斗柳鸣九自然文学名著“小绿书”出版

人民网讯 8月22日，中央编译出版社主办的以“如不朝夕相见，惟愿共读一书”为主题的小绿书经典悦览有奖互动活动在京举行。

“小绿书”是法语文学界泰斗柳鸣九先生主编并亲自参与翻译的一套自然文学名著。其中的“自然”具有双重含义，既是指花草树木、乡野山水，也是指人类返璞归真的心灵。作者们的名字在世界文坛并不陌生，分别是都德、卢梭、黑塞，但“小绿书”没有刻意选择他们的成名作，而是将他们“经历各自的世事坎坷之后，与林泉草木相伴晨昏，思考人性，在耕读与漫步中寻得心灵的宁静”有关的作品汇集成套，为奔忙于现代生活中的人们构筑起令人神往的绿色田园。

“小绿书”的读者代表汪莹应邀领读，她选择了《园圃之乐》中的《为一小片土地尽责》作为领读内容。她认为小绿书总是能够将她的思绪带回故乡，那里有环绕的群山、印象分明的四季。小时候，她总爱躺在院子里的靠椅上仰望云朵漂浮变幻，葡萄藤上结满了圆圆的葡萄，西瓜早早地浸在泉水中，等到黄昏开吃，耳边是屋后稻田里微风吹过的沙沙声。每次读《园圃之乐》便会唤起这些镌刻在生命中的画面。她说，幸好有书可以读，有时，伟大作者的作品不在于多么宏大的场面或叙事，而是他们的描绘无论经历多少年，都有可能进入每个人的心灵，让他们梦回故土。

一位读者手持玫瑰而来，朗读了《花香》组诗中“玫瑰的花香”一节，为现场增加了一份浪漫气息。

(责编：李圆征(实习生)、常红)