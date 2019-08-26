《简明中国文学史读本》让世界了解中国优秀传统文化

人民网讯 8月23日，由中国社会科学出版社主办的《简明中国文学史读本》新书发布会在第26届北京国际图书博览会上举行。代表出版方致辞，做主题发言，介绍了该书在中国文学史写作上的特点和探索。清华大学人文学院教授马银琴，北京大学中文系教授张剑，中国社会科学院文学所研究员王达敏、李哲依次发言，畅谈各自在写作书稿中的心得体会，并对中国文学史研究的新发展发表了自己的观点，提出未来的前进方向。中国社会科学出版社总编辑助理王茵主持发布会。

中国社会科学出版社社长赵剑英在致辞中表示，《简明中国文学史读本》从策划到出版近4年，给中国社会科学出版社的重要品牌书系“简明中国”增加了新的成员。该书有三个特点：第一是写作严谨、内容权威，该书由中国社会科学院文学研究所所长、学部委员刘跃进先生领衔，清华北大等高校的学术骨干完成写作，吸收了新时期以来中国文学史研究的最新成果；第二是可读性强，内容丰富，叙述精炼，读起来引人入胜，是面向大众读者的普及本；第三体现了鲜明的唯物史观和实践史观，将文学人物、文学作品、文学活动放在具体时代和社会生活中去体会和把握，从而能够帮助读者捕捉各个时期文学作品和文学人物的思想和情感，真实还原文学思想的时代脉搏。

该书主编、中国社会科学院文学研究所所长、学部委员刘跃进在主题发言中介绍，写作《简明中国文学史读本》的一个重要的出发点是守正出新。首先是守正，我们按照主流文学史写作，古代文学史强调诗骚李杜，现代文学史强调久有定评的作家，让读者重新回到主流的文学史上来；第二，文学史一定要有新意，中华文化的核心命题就是多民族文学，因此内容上加入了不同民族的文学史、加入了民间文学史的记录，在守正的基础上吸收最近四十年来文学研究的新成果；第三就是在体例上做了一个历史的断限，以往的文学史分得很清楚，中国古代文学史、中国近代文学史、中国现代文学史、中国当代文学史，这部文学史以1949年为界，将1949年以前的文学史全部纳入进去，这样的历史断限，在中国大陆编写的文学史中还不多见。

专家发言结束后，刘跃进总结并回答了到访媒体和读者提问。他讲到，中国文学从来不能离开这个时代，如果文学离开了时代，文学没有生命力。其次，文学几千年的变化都是由民间走向了主流，从边缘走上了台中央，文学要体现百姓的心声；第三，文学本身应该给人一些崇高的感觉，中国文学史始终贯穿一种精神，乐而不淫，哀而不伤，坚强乐观，充满理想。

据悉，中国社会科学出版社在未来将推出该书的中文繁体版和多语种版本，让更多国内外读者通过这部中国文学史了解中国的优秀传统文化，进而更好的了解中国。

(责编：李圆征(实习生)、常红)