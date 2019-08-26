《理解中国制造》发布 让世界正面理解中国

人民网讯 8月23日，《理解中国制造》发布会在京举行。学者认为，《理解中国制造》一书可以为中国制造业的发展，为世界正面理解中国作出积极贡献。

中国社会科学出版社社长赵剑英出，今年是中华人民共和国成立70周年，改革开放已经走过了40多年的历程，中国取得了举世瞩目的成就。制造业对中国经济的发展至关重要，理解中国制造是理解中国经济发展和经济现代化的关键。当前，我们要持续深入推进改革开放，推进经济社会发展，就需要认真总结中国工业化的历史和经验。《理解中国制造》一书从中美贸易摩擦谈起，回顾了中国40年工业化历史，总结了中国工业化的经验；针对中国制造业发展的现状，指出存在的问题、面临的机遇与挑战；同时深入分析了化解产能过剩、实现技术创新以及智能制造、绿色制造、服务业转型等问题，最后落脚于中国制造业如何走向高质量发展之路。相信《理解中国制造》一书可以为中国制造业的发展，为世界正面理解中国作出积极贡献。

该书作者、中国社会科学院经济研究所所长黄群慧介绍说，虽然受到中美贸易摩擦的影响，但是中国经济是有韧性的，这种韧性在于中国有完整的工业体系。当前中国工业化发生了阶段性变化，已经从工业化的初期发展到工业化的后期。进入工业化后期阶段以后，我们迎来一些新机遇，也确实面临一些问题和挑战，这些只能靠进一步深化工业化进程来解决，我们要注重转向新的工业化战略，走高质量工业化发展之路。未来制造业要注重向全球提供原创性，强调竞争政策和功能性政策。黄群慧指出，中国制造业转型升级五大任务，除了要强调智能制造、高端制造以外，更应该强调制造业的质量和服务型制造。

中国社会科学院学部委员汪同三从商品的价值与使用价值的矛盾关系入手，讲解了制造业的重要性。他表示，“无农不稳，无工不富，无商不活”，制造业有着非常重要的意义，中国崛起要依靠制造业的崛起。《理解中国制造》一书具有很强的理论性和科学性，论述全面完整，又不失具体问题的深入探讨；体现了很强的辩证唯物主义和历史唯物主义的特点；不回避矛盾，找准问题，提出解决方案。制造业的高质量发展是同创新、体制、开放这三个问题紧密相连的，建议未来研究中关注这些内容。

华侨大学经济与金融学院院长郭克莎认为，《理解中国制造》一书很好地处理了全面和重点的关系、深度和创新的关系、通俗和准确的关系。理解中国制造，要理解其地位和作用、趋势和特点、战略和路径。要把长期战略和短期路径结合起来，促进制造业发展，即推进供给侧结构性改革、实现高质量发展的同时，要稳住制造业投资，增强民营制造企业的信心。

国务院发展研究中心公共管理研究所所长李建伟表示，理解了中国制造，也就理解了过去40多年中国改革开放的成功之所在。改革开放最成功的一点在于实现了中国的制造业全球第一、我国综合国力世界排名第二。没有制造业，这些都无从谈起。把握中国经济的未来，就需要把握住制造业未来发展方向。绿色制造、智能制造、服务型，以及这三者所指向的高质量制造，是中国制造业未来发展的方向，同时也决定了未来制造业增长的特点，决定了中国未来经济发展的特点。

中国社会科学院工业经济研究所副所长李海舰表示，通过《理解中国制造》，可以理解中国制造的昨天、今天、明天，可以让中国与世界理解中国制造。他认为，可以从应对当前经济下行压力的现实视角、美国压制中国制造的反向视角、新中国成立70周年的历史视角、开展“十四五”规划的长期视角、建设社会主义现代化强国的未来视角、全球人类文明发展的视角这六大视角来理解中国制造的重大意义。

中国社会科学院经济研究所副所长张晓晶表示，《理解中国制造》分量足，作者黄群慧所长从2003年起就关注中国工业化的发展，他是中国工业化发展研究方面的知名专家，对中国工业化阶段的划分在国际国内有很大的影响；该书时效强，中美贸易摩擦的焦点不是贸易，而是技术。他认为，理解了中国制造，就理解了中国现代化的进程；理解了中国制造，就知道后发国家在发达经济体强大压力下求得发展何其艰难。

据悉，《理解中国制造》属于中国社会科学出版社重要品牌书系“理解中国丛书”。 该丛书力求将中国特色社会主义成功之道总结出来，讲好中国故事，讲述中国经验，用好国际表达，告诉世界一个真实的中国。目前该丛书已出版中文版20种，实现多语种合作签约59种，已翻译推广到国外出版的有21种，包括12个语种。

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