国家治理高峰论坛应急管理峰会举办

人民网讯 为加快提升国家应急管理能力、提高应急保障水平、推动应急安全教育融入社会发展全局、加强应急管理事业与相关产业的权威宣传和推广力度，人民日报社人民论坛杂志社与东方1956文化创意园就国家治理高峰论坛应急管理峰会暨全国应急管理创新案例课题调研达成合作，8月21日在人民日报社共同签署战略合作协议，一道为实现新时代应急管理事业的高质量发展助力添彩。

中央一再强调“提高全民防灾抗灾意识，全面提高国家综合防灾减灾救灾能力”。 2019年《政府工作报告》提出，要“健全国家应急体系，提高防灾减灾救灾能力”“改革和加强应急管理，及时有效应对重大自然灾害”。面对应急管理事业新的发展机遇，东方1956文化创意园积极参与和推动应急管理产业发展，始终以“普及国民安全教育、增强国民安全意识、提高国民应急能力”为服务宗旨，以普通群众为服务对象，以开展应急安全教育基地建设、传播应急安全文化、普及应急安全知识、促进应急安全产业发展为服务目标，大力推动应急安全教育进企业、进社区、进学校、进农村、进机关、进家庭，全面提升普通群众突发事件防范意识和自救互救能力，守护全民幸福安宁。东方1956文化创意园依托北京园区现有优势，全力打造全新模式的应急教育基地与特色标准化应急文化产业基地，积极构建以“宣教+体验+培训+测评”为一体的完整应急教育体系，力争建设成为一流的应急安全体验教育中心。

当前，每届“国家治理高峰论坛”已形成专题研讨会、行业（地区）主题峰会、论坛年会三种不同形式的系列活动，较好地结合了论坛优势、宣传优势、课题调研与客户需求，实现了“两个效益”相统一。开展全国应急管理创新案例课题调研，召开“国家治理高峰论坛应急管理峰会”，可以充分发挥人民日报社人民论坛杂志社作为中央重点党刊的平台优势、资源优势、宣传优势的聚合效能，依托“国家治理高峰论坛”的品牌效应与传播力、影响力，最大程度地发挥政论智库独特优势，为中国应急管理事业发展提供传播推广与合作空间，为地方政府的应急管理创新工作以及应急产业的高质量、可持续发展提供专题调研和全面展示平台。

(责编：李圆征(实习生)、常红)