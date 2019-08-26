“未来家庭教育计划”惠及万余家庭

8月24日，中国儿童少年基金会、中国儿童中心及好未来教育集团合作开展的2019年度“未来家庭教育计划”公益项目在中国儿童中心启动。项目将通过捐建“亲子悦读馆”， 开展“亲子共读家庭教育巡讲”和“亲子故事分享会”活动，捐赠“亲子阅读礼包”，研发“线上家庭教育课程”等科学的项目内容，丰富的主题活动，通过线上、线下相结合的教育方式，在全社会发挥示范、带动作用，传播科学家庭教育理念，培育和践行社会主义核心价值观，传承中华优秀传统文化和优良家风，促进家庭文明新风尚。

中国儿童少年基金会秘书长朱锡生表示，家庭是社会的基本细胞,是国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点。家庭教育对儿童的成长有极深远的影响，亲子共读能为孩子培养良好的阅读习惯，促进亲子关系和谐，营造良好的家庭氛围。“未来家庭教育计划”已直接惠及万余家庭，为建立书香家庭，营造爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚做出了积极努力。

专家代表从亲子共读的策略、亲子共读对父母的要求、何时开始亲子共读多个不同角度分享了他们对于亲子共读的观点和建议。

北京师范大学文学院教授，博士生导师，中国图画书创作研究中心主任陈晖教授分享说：“孩子的阅读是一个循序渐进的过程，学前的阅读更自由，可阅读游戏性、故事性强的绘本来激发孩子阅读的兴趣。到学龄阶段，孩子可以读文化多元内涵丰富的绘本或桥梁书，也可以选择思想性、文学性、艺术性俱佳的经典读本阅读”。国家图书馆典藏阅览部主任兼少年儿童馆馆长王志庚阐述：“阅读的三个阶段包括亲子家庭阅读，图书馆或学校的集体阅读以及个人自主阅读”；儿童阅读专家李一慢说：“家长是孩子阅读的领读者，让父母与孩子一起阅读，可以有助于孩子思维能力的培养”；中国家庭教育学会理事，中国家庭教育学会宣委会理事长陈光表示：“亲子阅读应该从零岁开始，或者从妈妈开始，阅读一个很好的桥梁可以让家长和孩子一起共度美好的时光”。

(责编：李圆征(实习生)、常红)