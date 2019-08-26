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非物质文化遗产汇报展再现中华民族优秀传统文化魅力

2019年08月26日10:51  来源：人民网
 

人民网讯 为了庆祝中华人民共和国成立70周年，总结新中国成立后特别是十八大以来，非物质文化遗产领域发生的巨大变化，取得的伟大成就，由中国轻工业联合会、中国农工党中央文化体育工作委员会主办，北京非物质文化遗产发展基金会承办的“壮丽七十年 奋斗新时代——非物质文化遗产汇报展”开幕式8月25日在北京民族文化宫展览馆展出近百名非遗项目传承人500余件作品。

展览活动分为序厅、正厅、东厅、西厅。序厅以红旗H7展示开篇，轿车内饰根据漆艺著作《髹饰录》利用百种自然材料制作百种漆艺技法，制作成《百趣》样板。《百趣》板将非遗漆艺与汽车工业结合，是传统非遗的创新成果，充分展示了雕漆内饰古朴庄重，纹饰精美考究，色泽光润，形态典雅。

正厅汇集了景泰蓝、花丝镶嵌、玉雕、石雕、木雕、铜雕、玛瑙雕、内画、钧瓷、汝瓷、青瓷、德化瓷、釉下五彩瓷、漆器、漆艺、陶塑、湘绣、苏绣、织锦、地毯、唐卡、歙砚、剪纸、皮影、木版年画、芜湖铁画、南通蓝印花布、紫砂壶、古典家具等100余件作品，充分展示了全国非物质文化遗产的手工技艺风采，让民众充分感受到了中华民族优秀传统文化的魅力。

东厅为“文化黄金 传承创新”国家级非物质文化遗产——花丝镶嵌专题展，花丝镶嵌展示区域精品众多，其技艺精湛,造型优美,具有明显的中国特色和民族风格，凝聚着中华民族的聪明智慧和艺术创造力；唐卡壶艺展，唐卡与紫砂、钧瓷首次跨界合作，大胆创新，巧夺天工！

西厅为“伍炳亮传统家具艺术珍品展”，作品以“型精韵深、材艺双美”的艺术特点深受国内传统家具资深专家学者、收藏家的肯定与推崇，作品被国内外各大博物馆争相收藏并在各类展会中屡获殊荣。

(责编：李圆征(实习生)、常红)
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