印尼总统佐科宣布将把首都迁往东加里曼丹省

人民网雅加达8月26日电（记者 徐伟）据当地媒体报道，印尼总统佐科26日宣布，将把首都从雅加达迁往东加里曼丹省。

“印尼政府在过去3年就迁都问题进行了深入研究，基于相关研究，印尼新首都将迁往东加里曼丹省的北佩纳扬巴塞尔县和库台卡塔内加拉县所在的部分区域。”佐科当天在新闻发布会上说。

报道称，印尼国家发展计划部长班邦·布罗佐内戈罗于今年4月首次公布了该国的迁都计划，新首都将成为行政中心，而雅加达仍将是该国的商业和经济中心。负责研究迁都地点的国家发展计划部曾推荐了包括东加里曼丹省在内的若干备选地点，这些地点都满足建设新首都的要求，同时也符合地质灾害较少和火山活动弱等要求。

印尼国家发展计划部宣布迁都计划后不久，佐科访问了位于加里曼丹省等地的备选地点。本月早些时候，佐科发表公开演讲时号召所有与会官员和代表支持政府将首都迁往加里曼丹的计划。

有报道说，印尼迁都预计将耗资466万亿印尼盾（约折合人民币2356亿元），印尼财政部曾确认新首都建设成本将在印尼可承受范围内，建设过程将采用政府与社会资本合作的模式。

作为全国最大城市的雅加达目前是印尼政治、经济和文化中心，常住人口超过1000万。长期以来，雅加达城市发展面临交通拥堵、地面沉降和环境污染等问题。

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