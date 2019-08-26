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美国为何“执着”于格陵兰岛

2019年08月26日18:05  来源：新华网
 

　　新华社哥本哈根8月26日电 （国际观察）美国为何“执着”于格陵兰岛

　　新华社记者林晶

　　美国国务院在近日递交国会的一封信中表示，希望明年能在丹麦所辖的格陵兰岛重新开设美国领事馆。此前，美国总统特朗普表示欲购买格陵兰岛但遭丹麦方面拒绝。

　　分析人士认为，格陵兰岛地缘战略价值重要且矿产资源丰富，是美国对其产生兴趣的主要原因。尽管丹麦对美国购岛反应激烈，但并不愿与其闹僵，两国在重开领馆问题上有商量。

　　美国：购岛不成出新招

　　美国过去曾在格陵兰岛设过领事馆，但于1953年关闭。据美国媒体报道，美国国务院日前致信国会参议院外交关系委员会，提出明年在格陵兰岛首府努克设立领事馆的计划。信函称，努克领事馆将成为拓展美国在当地利益的有效平台，帮助美国保护在该地区的核心权益。

　　这是继购岛计划落空后，美国又一次在格陵兰岛“刷存在感”。特朗普日前向媒体记者证实有购买格陵兰岛的意向，但丹麦首相弗雷泽里克森随即表示美国的想法是“荒谬的”。遭到拒绝后，特朗普以此为由推迟了原定9月初访问丹麦的行程，还评判弗雷泽里克森用语“粗俗”。

　　位于北美洲东北部的格陵兰岛是世界第一大岛，是丹麦的一个自治州。该岛气候严寒，大部分被冰盖覆盖，常住居民仅5万余人。美国对这样一个“苦寒之地”又是要购买又是要设领馆，该岛丰富的资源和重要的地缘战略位置被认为是美国对它如此“执着”的主要原因。

　　格陵兰岛矿产资源丰富，其中稀土资源尤其被美国看重。随着气候变暖，格陵兰岛冰盖处于加速融化过程中，以前难以开采的矿产资源逐渐具备开采条件。

　　同时，气候变暖也使得经过北冰洋的北方航道日渐显现出开发价值，格陵兰岛的价值也“水涨船高”。更重要的是，该岛靠近北极点并与俄罗斯隔北冰洋相望，对美国具有重要的战略价值。依据丹麦和美国1951年签订的一项防务条约，美军有权使用位于格陵兰岛北部的图勒空军基地，该基地可监测卫星和探测飞越北极地区的战略导弹。

　　有分析认为，美国此时表现出染指格陵兰岛的强烈意愿，有与俄罗斯竞争之意。俄罗斯近年来不仅加大了开发北方航道的力度，还在北极地区加强了军事建设。美国欲通过染指格陵兰岛在与俄罗斯的北极竞争中占得先机。

　　丹麦：重开领馆有商量

　　丹麦各界和舆论对美国购岛激烈反对，但对美国有意在努克设立领事馆则态度相对温和。

　　丹麦人民党外交政策发言人瑟伦·埃斯珀森25日接受新华社记者采访时表示：“（美国在格陵兰岛设领事馆）是个好主意。这并不新鲜，因为二战时美国在格陵兰岛曾经拥有过领事馆。”他说，开设领事馆是增强丹美两国合作关系的一部分，丹麦不会反对。

　　分析人士认为，作为美国的北约盟友，丹麦并不愿与美国闹僵。事实上，在特朗普对丹麦拒绝其购岛计划表示不满后，弗雷泽里克森就表示，特朗普推迟访问不会影响丹麦和美国之间的合作与对话。她还给特朗普打了电话。而特朗普也是“就坡下驴”，对媒体表示这次电话交谈是“建设性的”，还改口称赞弗雷泽里克森是“了不起的女性”，说美国和丹麦关系良好。

　　格陵兰政府负责外交事务的官员安妮·隆娜·巴格尔24日也在政府网站上表示，欢迎美国在努克恢复领事馆，这是未来良好合作的开端。

　　但对5万多格陵兰岛居民来说，美国开设领事馆在促进当地就业和经济方面或许只是一张“画上的饼”。一直以来，丹麦和格陵兰政府就同美国因图勒军事基地龃龉不断。有丹麦议员抱怨说，美国在格陵兰岛上设基地没给过一分钱，美方承诺创造就业，但只有从美国来的人在那里得到了工作。

　　此外，美国对格陵兰岛的“上心”也引起了丹麦的警惕。埃斯珀森表示，美国的购岛企图对丹麦敲响了“警钟”，多年来，丹麦在某种程度上忽视了该岛的军事战略地位。（参与记者：刘晨）

(责编：刘叶婷、杨牧)
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