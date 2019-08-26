DEZ德欧中心欧洲国家展区联合开馆仪式成功举行

2019年8月23日下午，由中国吉林省人民政府、欧盟经济参议院、德国经济参议院、摩尔多瓦共和国农业和环境保护部等单位承办的“DEZ德欧中心欧洲国家展区联合开馆仪式”在吉林省长春市国际会展中心5号馆成功举行。欧洲各国政治经济界企业界代表出席了开馆仪式，开馆仪式也得到了中国工业和信息化部的高度关注。

开馆仪式由出席东北亚博览会欧洲代表团的第一副团长、德国经济参议院中国首席代表杨明先生主持，他说，很高兴作为今天活动的主持人，今天我们欧洲6个国家和欧洲地区从不同的地方，沿着我们共同架起的合作桥梁，汇聚在这个被誉为“北国春城”的美丽城市—长春，在这里我们将共同开启一扇崭新的大门，并且2020年我们也将延续今天的盛会和成果将继续带领全球最优秀的企业走入这扇大门，在这片古老而崭新的国度我的祖国中国合作发展、落地生根，也在这里希望更好地发挥我们德国经济参议院、欧盟经济参议院、德国侨商会等机构促成更多的企业和机构扎根于德国欧洲和我们脚下的这篇沃土，参与更广阔的市场合作与经贸往来，在这里也非常值得庆幸的是放眼全球我们仍旧都秉承着开放的姿态和合作的主旋律！

德国经济参议院主席、前德国自由民主党(FDP)联邦副主席Walter Dring（瓦尔特多林）先生，摩尔多瓦共和国农业及环境保护部部长Georgeta Mincu（乔治吉塔·米库）女士、吉林省人民政府副省长安立佳先生、塞尔维亚共和国对中国和俄罗斯国际合作部部长Nedeljko Tenjovic（内德耶科·滕乔维奇）、立陶宛共和国驻华大使Ina Marcivlionyte（伊娜·马西夫里奥尼特）、乌克兰共和国前外交部部长Borys Tarasyuk（波利斯·塔拉修克）先后致辞。

Walter Dring（瓦尔特多林）先生在致辞中指出：很感谢有DEZ德欧中心这样的项目，他为中德中欧之间的经贸文化交流架起了一座桥，中德中欧一直以来秉承开放合作的态度，中德中欧合作在目前的国际形势下显得更为重要，相信有大家共同的努力和支持，DEZ德欧中心必将是德国和欧洲中小企业参与中国“一带一路”倡议，推动全球贸易和产业合作升级的最佳合作载体。

吉林省人民政府副省长在致辞中指出：今天，我们在这里隆重举行第十二届中国—东北亚博览会欧洲国家企业展示馆开馆仪式，这既是中欧经贸交流的重要举措，也是吉欧务实合作的重要成果。首先，受景俊海省长委托，我代表吉林省人民政府，对欧洲国家企业展示馆开馆，表示热烈的祝贺！向各位领导、各位嘉宾的莅临，表示诚挚的欢迎！向海内外朋友多年来给予吉林振兴发展的大力支持，表示衷心的感谢！

欧洲是世界现代文明的发源地，经济发展水平居各大洲之首，工业、交通运输、商业贸易、金融保险等在世界经济中占有重要地位。特别是拥有一大批实力雄厚、技术先进、管理科学、产业集聚的知名大企业和跨国公司，今天参展的企业就是其中杰出代表。在座的各位欧洲企业家发展视野广阔，经营理念先进，具有战略思维和长远眼光，既是我们学习的榜样，也是我们理想的合作伙伴。

摩尔多瓦共和国农业及环境保护部部长Georgeta Mincu（乔治吉塔·米库）女士向大家介绍了摩尔多瓦的风土人情和产业背景，并对DEZ德欧中心项目高度赞赏，他说，中国商务部与摩尔多瓦(Moldova)经济与基础设施部2018年在中国北京签署了《中华人民共和国商务部和摩尔多瓦共和国经济与基础设施部关於启动中国-摩尔多瓦自由贸易协定谈判的谅解备忘录》，并且中摩正在进行自贸协定谈判。中摩经贸合作潜力巨大，希望有更多的像DEZ德欧中心这样的经贸合作平台作为桥梁，能为他们减少很多障碍，也感谢吉林省人民政府和德欧中心在中摩合作中所作的努力。

随后，伴随着开馆仪式第二部分主持人——德国侨商会秘书长任志广先生的倒计时声，Walter Dring先生、安立佳先生、杨明先生、Georgeta Mincu女士、Nedeljko Tenjovic先生、前乌克兰政府外交部长Borys Tarasyuk先生、立陶宛驻华大使Ina Marcivlionyte女士、克罗地亚共和国驻中国大使馆参赞Bisera Fabrio女士、吉林省长春市政协副主席何泉秀先生、吉林省人民政府工业和信息化副厅长马毅先生共同推动开馆仪式推动杆，一幅用中英文书写的“开放合作携手共赢”的画卷徐徐展开，现场迎来了热烈的掌声，共同欢庆这一具有重大历史意义的时刻。

与此同时，长春经济开发区、德欧中心分别同摩尔多瓦共和国工商会、塞尔维亚对中国何俄罗斯国际合作协会署了《关于促进中小企业及经贸合作谅解备忘录》，加速长春与两国间的经贸合作。

企业家采购意向协议的签约仪式后，杨明先生宣布开馆仪式正式结束，在宣布开馆仪式结束的时候他说，再次祝贺我们签约成功的机构和企业，祝贺你们！我们坚信有众多在坐的领导和中德中欧两国国际机构协会的的关心和推动，有吉林省领导和长春市领导的大力支持和帮助，我们中欧中德产业合作一定能结出更多硕果！今天是良好的开端，正如我开始所说的，我们今天打开了一扇大门，吉林省与欧洲产业贸易文化合作的大门。

(责编：刘叶婷、杨牧)