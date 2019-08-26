新航禁止乘客携带部分型号苹果笔记本电脑登机

新华社新加坡8月26日电（记者蔡蜀亚）新加坡航空公司25日宣布，由于存在安全隐患，禁止乘客携带部分型号的苹果MacBook Pro笔记本电脑登机。

新航表示，携带受影响型号笔记本电脑的乘客必须先更换电池或确认电池是安全的，才能把笔记本电脑带上飞机。

新航建议，乘客可以通过访问苹果公司的MacBook Pro电池召回计划页面，获取有关其笔记本电脑是否受到影响以及电池更换等相关信息。

据悉，苹果公司今年6月宣布召回2015年9月至2017年2月出售的部分15英寸MacBook Pro笔记本电脑。该公司说，这些MacBook Pro电脑电池可能出现过热现象，易引发起火风险。该公司承诺免费为用户更换受影响电池。

目前，除新航外，泰国航空公司、越南民航局等也禁止乘客携带存在安全隐患的苹果笔记本电脑登机。

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