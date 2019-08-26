新华社耶路撒冷8月26日电 专访：“我看到中国的巨大发展”——以色列外交官沙格里尔谈他眼中的中国变化

新华社记者陈文仙 吕迎旭

以色列外交部亚太司司长哈盖·沙格里尔早在1991年就到过中国，又先后在中国工作过5年，如今他每年要访问中国至少三、四次。

“我亲眼看见了中国20多年来的巨大变化，中国取得了令人难以置信的成就和发展。”沙格里尔日前在接受新华社记者专访时这样说道。

28年前，沙格里尔是一名大学生。怀着对中国的向往，他当了一名背包客，在中国旅行整整3个月，走过中国许多城市的大街小巷。

“当年站在北京的长安街，最喜欢数过往的自行车，汽车比较少见，如今却无法数清行驶在街上的汽车。”沙格里尔对记者说。在中国当背包客旅游的经历，让沙格里尔下决心成为一名外交官。

在沙格里尔的眼里，中国风景优美，中国美食让人回味，中国文化让人印象深刻，中国的发展变化更是令人惊讶。

自中国与以色列1992年正式建交以来，两国关系发展日益密切。沙格里尔先后在以色列驻中国广州和成都的总领馆工作了5年，使他有了更深入了解中国的机会。2016年9月，他升任以色列外交部亚太司司长。

沙格里尔说，中国经济快速增长，越来越多的中国人摆脱贫困，享受到住房、医疗等方面的福利。“这是一个意义重大的变化。”他说。

同时，中国在世界舞台上发挥着越来越重要的作用并给世界创造新的合作机遇，沙格里尔认为。

沙格里尔说：“中国对世界的贡献和中国在世界上的地位至关重要，无可争辩。”

中国承诺加大开放力度，营造越来越好的外商投资环境，对此，沙格里尔说，这是一个“非常重要、非常积极”的信号。

尽管沙格里尔中文还不太流利，但在谈到“一带一路”建设时，他用标准的中文说出“一带一路”这四个字。沙格里尔说，中国的“一带一路”倡议在推动地区合作、提振沿线国家经济等方面正作出巨大贡献。

同样让沙格里尔深有感触的一个显著变化是不断密切发展的以中两国关系。两国之间直飞航线不断增加，北京、上海、广州、成都、深圳、香港等地都开设了直飞特拉维夫的航线。在此带动下，入境以色列的中国游客数量大大增加，以色列日益成为中国游客关注的热门旅游目的地。

沙格里尔说，中国已成为以色列的第二大贸易伙伴。他期待，随着“一带一路”建设的推进，两国在经贸、投资、高科技等领域将开展更深入的合作。

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