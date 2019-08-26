俄载机器人飞船将与空间站二次对接

新华社莫斯科8月26日电 据俄罗斯航天部门专家介绍，载有太空机器人的俄“联盟MS-14”载人飞船定于27日再次尝试与国际空间站对接。在此之前，停靠在空间站的“联盟MS-13”载人飞船需为“联盟MS-14”飞船“腾地儿”。

没有载人、仅搭载“太空机器人F-850”的俄“联盟MS-14”飞船24日未能如期与空间站对接，失败原因是空间站上的自动对接系统设备出现故障。对接失败后，飞船在空间站外安全距离上飞行。第二次对接定于格林尼治时间27日3时12分（北京时间27日11时12分）实施。

据介绍，俄航天部门决定采取“两步走”策略来解决飞船二次对接问题。第一步是为这艘飞船的对接“腾地儿”，这需要把目前对接在空间站“星辰”号服务舱上的“联盟MS-13”飞船挪走，空出这个舱上的对接点。第二步是让“联盟MS-14”飞船在该对接点上尝试对接。

为此，空间站上的宇航员需穿上宇航服进入“联盟MS-13”载人飞船，然后以手动操纵方式让飞船脱离“星辰”号，再对接到其他舱位。这项操作定于26日展开，预计耗时25分钟。

俄媒援引航天部门专家的话报道，实施二次对接有助于让配备改进型姿态控制和导航系统的载人飞船更好地演练对接操作，这对将来空间站的不间断运行至关重要。

俄罗斯22日发射“联盟-2.1a”运载火箭，将“联盟MS-14”飞船送往空间站。这是俄第一次将人形机器人送往空间站，这种机器人将来有望在航天器外替代宇航员执行危险任务。此外，这也是俄第一次使用配备国产数字化控制系统的“联盟-2.1a”运载火箭发射载人飞船，该型火箭先前只发射过货运飞船和卫星。

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