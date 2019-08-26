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专访：与面包“对话”——访走上世界大赛的“95后”烘焙师

2019年08月26日16:38  来源：新华网
 

　　新华社俄罗斯喀山8月26日电 专访：与面包“对话”——访走上世界大赛的“95后”烘焙师

　　新华社记者叶昊鸣 蔡国栋

　　“虽然比赛已经结束了，但其实整个人还是比较紧张的，不断地算自己的分数，反倒是在比赛的时候，因为全身心投入，倒没那么紧张了。”参加世界技能大赛烘焙项目的中国选手张子阳25日接受新华社记者采访时说。

　　25日，在俄罗斯鞑靼斯坦共和国首府喀山举办的第45届世界技能大赛进入第四天。张子阳完成了整个项目的比赛内容，走出赛场。比赛成绩将在当地时间27日晚上的闭幕式上揭晓。

　　今年20岁的张子阳来自江苏省徐州市睢宁县一个普通家庭，梦想成为一名“全能型”烘焙师。2015年，经过朋友推荐，他进入了王森国际咖啡西点西餐学院学习烘焙技术。一次偶然的机会，他接触到了世界技能大赛的比赛项目，从此一发不可收拾地投入进去，经常牺牲晚上睡觉的时间磨炼自己的技巧。

　　“晚上很安静，可以跟自己制作的面包‘对话’，也更能感受到每个面包的状态。”张子阳说。

　　努力就会换来收获。从校内选拔到江苏省赛，再到全国选拔赛，张子阳一路过关斩将，最终拿到了喀山世界技能大赛的入场券。

　　但这仅仅只是一系列挑战的开始。

　　赛场周围不再是熟悉的亚洲面孔，而是来自世界各地的外国人；比赛时间由往届的4天缩短至2天，对选手体力考验很大；题目内容全部是英文……这些变化都让他在最开始时不太适应。但更大的挑战，则是来自于比赛使用的材料。

　　“虽然刚到俄罗斯时已经提前用当地的面团进行了训练，但在真正比赛时发现，面团筋度比较软，醒发的质量跟训练时不太一样，可能会对面包的蓬松程度和口感有一定影响。”张子阳说。

　　问题出现，如何应对？张子阳只能临场发挥，最大程度提高面团的筋度，把面包的外形尽量做到美观大方，精确控制重量，并根据不同国家和地区评委的喜好，有针对性地调整面包的口味，同时尽量减少实际操作中的失误。

　　两天的比赛时间里，除了需要完成法棍、德国扭结面包等常规项目外，还需要根据指定主题制作“神秘面包”，今年比赛的主题是“海洋”。

　　“制作‘神秘面包’，需要使用指定的材料进行制作，难度还是比较大的。根据今年的主题，我在制作时融入了蓝鲸、美人鱼、珊瑚等海洋元素，我个人感觉还不错。”张子阳一边说着，一边向记者展示手机拍下的照片：蓝鲸甩尾，似乎要跃出水面；美人鱼栩栩如生；珊瑚环绕中还有两只小丑鱼游荡其中。精妙绝伦的组合，惟妙惟肖的形象，俨然一个迷你海洋世界。

　　参加世界技能大赛，既能与其他国家和地区的顶尖选手进行技艺切磋，也是一次经验交流的过程。比赛结束后，张子阳也与一些选手进行了交流，了解了其他国家和地区不同的制作方式方法，开阔自身眼界的同时也增进了与他们的友谊。

　　“很高兴，也很幸运这次能够以中国代表团选手的身份参加这样一个比赛，这是对我心理素质的一次考验，也是对我这两年技术学习的一次总结。未来，我会更加努力，做出更多可口的面包，更加用心与面包‘对话’。”说话间，张子阳眼神明亮，眉眼间满是对未来的憧憬和向往。

(责编：马靓辉(实习生)、杨牧)
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