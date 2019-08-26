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中埃青年交流联谊会在亚历山大总领馆举行

李碧念

2019年08月26日16:36  来源：新华网
 

　　新华社埃及亚历山大8月26日电（记者李碧念）中国驻埃及亚历山大总领事馆25日举办中埃青年交流联谊会，11名中埃两国大学生分享了参加首届中埃国际夏令营的精彩故事。

　　中国驻亚历山大总领事赵丽莹在联谊会致辞中说，今年是中埃建交63周年，两国在共建“一带一路”框架下合作前景十分广阔。中埃友谊根基在民间，中埃未来寄望于青年。青年交流是民心相通的重要部分，希望各位同学通过本次夏令营学有所思、学有所悟、学有所获，继续做推动中埃友谊的使者。

　　夏令营中方学生领队、上海大学上海研究院研一学生朱建星介绍说，为加强学生间交流，主办方在夏令营期间举办了一系列活动，如古迹游览、文化讲座、中埃传统习俗展示等。两国学生同吃同住，积累了深厚友谊。

　　上海大学电影学院艺术学理论博士研究生倪晓文说：“到埃及后，我发现这里有很多古埃及文明的延续。我的研究方向是跨文化交流，这次埃及之行对我有很大启发。”

　　开罗大学文学院中文系大二学生穆斯塔法·穆罕默德告诉记者，夏令营不仅让他中文有了进步、对中国文化更加了解，更重要的是开阔了视野。“我以后会申请去中国留学，大学毕业后想做一名中文翻译或者导游”。

　　由上海大学与亚历山大大学联合举办的首届中埃国际夏令营17日在埃及海滨城市亚历山大开幕，为期13天。夏令营成员由17名中国大学生与21名埃及大学生组成。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)
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