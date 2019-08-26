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中国驻休斯敦总领馆在当地剧院开放日推介中国文化

2019年08月26日16:35  来源：新华网
 

　　新华社休斯敦8月25日电（记者高路 刘立伟）中国驻休斯敦总领馆25日首次参加当地剧院开放日活动，通过书法和京剧向美国民众介绍中国文化。

　　休斯敦各大剧院当天免费向公众开放，民众可以参观剧院，欣赏音乐、舞蹈表演，还可以在指导下尝试演奏交响乐团的各类乐器。

　　中国驻休斯敦总领馆在著名的琼斯音乐厅布设了展台，参观者可以参加写毛笔字等活动，还能与身着华丽京剧戏服的演员合影留念。

　　琳恩·詹姆斯和丈夫每年都会参加剧院开放日活动。在中国总领馆的展台前，她饶有兴致地拿起毛笔，在总领馆工作人员的指导下书写汉字。她说非常喜爱中国文化，“希望有机会能亲眼看看美丽的中国”。

　　中国驻休斯敦总领事蔡伟表示，文化交流在中美关系中发挥着重要作用，总领馆举办过多次类似的文化交流活动，取得了很好的效果。希望通过这次参加剧院开放日活动，让更多美国民众感受中国文化的魅力。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)
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