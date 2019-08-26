约堡大学与南京工业大学共建联合研究中心

人民网约翰内斯堡8月26日电（记者 李滢嫣）日前，约堡大学与南京工业大学共建“南非-中国化工与环境联合研究中心”揭牌仪式在南非约翰内斯堡举行。

中国驻南非大使馆公参李南首先对两校共建联合研究中心表示热烈祝贺。他介绍说，近年来中国致力于高质量创新发展，在研发投入、研发人员和创新产出等多方面稳居世界前列，已成为具有重要影响力的科技大国。特别是，在两国元首的高度重视和亲自推动下，中南科技创新合作成为支撑中南全面战略伙伴关系的重要支柱。去年7月两国科技部签署的《关于共建中南联合研究中心的行动计划》《关于实施中南青年科学家交流计划的行动计划》正得到深入落实，中南科技创新合作不断取得新的进展。

他高度评价约堡大学为致力于推动非洲创新发展所做的不懈努力，并充分肯定约堡大学对华合作取得的重要成果。他说，约堡大学在南非高校中首批设立孔子学院并率先成立非洲-中国研究中心，已成为中南学术与人文交流的重要基地。他希望两校加强“南非-中国化工与环境联合研究中心”建设，积极促进中南该领域学术水平提升和学科建设，打造高水平的国际联合创新新平台，为推动中南科技创新合作发挥示范作用。

约堡大学校长马瓦拉表示，该校受益于广泛开展国际合作，中国的高校院所是其最好的合作伙伴之一。该研究中心将为两校打造一流的合作研究平台，构建战略合作伙伴关系，并通过解决化工和环境领域的技术挑战，推动两国绿色产业发展。

南京工业大学校长乔旭说，约堡大学孔子学院自设立以来，有力推动了两校多学科领域合作关系的发展。两校将共同努力建设好中南化工与环境联合研究中心，以引领两国化工与环境领域科技创新合作为目标，加快产业化发展，促进环境保护。同时，将积极发挥该中心作用，强化两校在联合学位培养、高水平教学访问及冬夏令营等方面合作。

南非科学创新部国际合作司美亚处处长莫达卡称，该中心的建立是两国政府和两所大学不断开展科技外交的重要成果，是合作双方满怀热情、凝聚智慧、共同落实中南相关行动计划的具体体现。她表示，自南非参与“一带一路”倡议以来，南中科研人员和机构之间已开展大量知识交流，相继建立的南中联合研究中心将成为未来几年两国发展良好、牢固、重要合作关系的标志。

李南同其他嘉宾一道为约堡大学与南京工业大学共建“南非-中国化工与环境联合研究中心”揭牌。揭牌前，马瓦拉和乔旭签署了《南非-中国化工与环境联合研究中心合作协议》。

(责编：刘叶婷、杨牧)