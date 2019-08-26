原标题：速读 | 反对贸易战态度坚决，解决问题冷静理性

8月26日早上，第二届中国国际智能产业博览会在重庆开幕。

会上，中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤宣读了习近平主席的贺信并发表讲话。

从网上传出的内容看，讲话中不仅提及当前中国经济形势，同时也明确提出“反对贸易战升级”，值得注意。

一方面，强调能够确保经济发展基本面的良好态势，判断新经济增长点正在形成。

讲话中提到了目前的中国经济形势——

中国经济正在从高速增长向高质量发展转变，新旧动能转化趋势不断强化，我们有充满活力的微观基础，有充足的宏观政策工具，我们能够确保经济发展基本面的良好态势。在这个过程中，中国智能产业快速增长，据初步统计，2018年与人工智能相关的产业规模可能已经超过5000亿元人民币，正在成为重要的新经济增长点。

这段话主要讲了两层意思。

其一，中国经济仍处于新旧动能转化的进程中，但有充足的手段确保经济发展基本面维持良好态势。

强调经济基本面好，工具充足，表明的是经济有底气，不怕威胁，对一些外部的冲击，也有充分的手段进行消化。

其二，新的经济增长点正在形成，与人工智能相关的产业规模可能已经超过5000亿元人民币。

值得注意的是，尽管我们国家早就提出“到2020年人工智能产业成新的重要经济增长点”，但像26日这样对产业发展阶段提出明确判断，提出“正在成为重要的新经济增长点”，是不多见的。

这种趋势的不断发展，将给目前经济形势的发展带来十分关键的影响。

另一方面，强调以冷静的态度通过磋商和合作解决问题，明确提出“坚决反对贸易战升级”。

作为中美经贸磋商的中方牵头人，刘鹤副总理在当天的讲话中也提到了中美经贸问题。

中国坚决反对技术封锁和贸易保护主义，努力保护产业链完整性，愿意以冷静的态度通过磋商和合作解决问题，坚决反对贸易战升级。贸易战升级不利于中国、不利于美国、也不利于全世界人民利益。

前两天，在中方反制措施宣布后，美方进一步声称要提高对约5500亿美元中国输美商品加征关税的税率。美方的举动招致全世界的反对，也让很多人看淡中美经贸问题的解决前景。

不过从讲话看，中方并没有被情绪绑架，凸显的关键词是“冷静”、“磋商”和“合作”。

到目前为止，中方对美反制是节制而冷静的，并非为了让谁更难或是更舒服，而是向世人呈现“贸易战没有赢家”的危害，这也反应了中国，乃至于美国和全世界大多数人的利益。

中方今天传递出来的这个态度也表明，接下来的走势仍然存在很多可能，关键仍取决于一些人如何选择。

不过，如果有人继续误读中方的这种理性冷静，仍幻想可以极限施压而中方不会反制，那么中方没有其他选择，仍然会一如既往地坚决反制。

还是那句话，美方对中方采取什么样的行动，就会收获什么样的结果。

（本文原题为《速读 | 反对贸易战态度坚决 解决问题冷静理性》）

(责编：崔越、贾文婷)