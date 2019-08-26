新华社德国科隆8月25日电 综述：从科隆游戏展看中国游戏产业国际化

新华社记者沈忠浩

第11届科隆国际游戏展24日落下帷幕。为期4天的展会共吸引超过37万参观者，创下历史新高。借助这个全球主要的互动游戏和娱乐展会，一批中国游戏企业主动挖掘海外市场，积极对接海外开发团队，稳步推进国际化步伐。

据《2019年1-6月中国游戏产业报告》显示，作为中国游戏企业重要收入来源之一，今年上半年中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达55.7亿美元，同比增长20.2%，高于自主研发游戏国内市场收入增速。

“以前是我们做什么，玩家玩什么；现在是玩家喜欢什么，我们做什么。”参加本届科隆国际游戏展的一家中国企业代表对新华社记者说。如今的游戏产业是需求端驱动，游戏企业必须充分了解玩家喜好与习惯。

此次，完美世界、网易等中国企业将新开发的游戏产品带到展会，有针对性地听取海外受众反馈，使其更加贴合海外用户需求。

完美世界股份有限公司总裁鲁晓寅介绍，公司参展的手游《新神魔大陆》具有精美的美术风格和差异化玩法，是一款兼具独特文化属性、扎实技术底蕴和突破创新玩法的游戏产品。

在鲁晓寅看来，让欧美玩家更容易接受、理解和喜爱游戏中的中国文化十分重要。他说，2019年上线的《非常英雄》由完美世界和法国团队联合开发，运用西方艺术视角和手法展现中国古典名著《西游记》的冒险旅程，受到中外玩家关注。

网易游戏工作人员对新华社记者说，随着越来越多的国产游戏“出海”，具有文化属性的中国游戏日益受到海外玩家青睐，特别是在新兴市场。但中国游戏在增强文化表现力，把中国文化内核与海外受众喜闻乐见的表现形式结合方面还需下功夫。

记者了解到，从全球看，各游戏厂商对手游的重视程度高涨，而中国游戏产业在手游方面具有先发优势，国产游戏“出海”目前也以手游居多。

浙江无端科技股份有限公司联合创始人、总裁郑明认为，国产手游发展迅速，市场规模庞大，但仍缺乏国际标杆性作品。同时，中国企业在个人电脑端和主机游戏方面的开发潜力也很大。

“对中国游戏企业来说，海外不同市场各有机会，其中欧美市场最难突破。”郑明指出，电脑端和主机游戏在欧美市场占主流，这类游戏“出海”更需要精打细作，增强故事性、美术设计、玩法创意等。

与此同时，中国游戏企业也在积极搭建国际合作平台，不仅有利于国产游戏拓展海外市场，也使中国本土巨大的游戏市场变得日益国际化。

腾讯游戏自研体系管理部相关负责人告诉记者，腾讯创意游戏合作计划面向全球创意游戏开发者，致力于推动游戏产业的全球化融合发展。

“海外游戏开发团队，包括欧美团队，普遍对中国市场兴趣浓厚，但了解不足。我们的平台也支持他们进入中国市场并实现本土化发展。”这位负责人说。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)