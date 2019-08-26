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埃及等8个阿拉伯国家同意叙利亚重回阿盟

2019年08月26日10:37  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 叙利亚与阿拉伯国家的关系出现了新的迹象：埃及等8个阿拉伯国家同意叙利亚重回阿拉伯联盟。

据伊朗《和解报》26日报道，随着叙利亚局势逐渐趋向好转，阿拉伯国家与叙利亚的关系也出现了新的迹象，目前至少有8个阿拉伯国家同意叙利亚重回阿拉伯联盟，它们分别是埃及、阿联酋、伊拉克、黎巴嫩、突尼斯、苏丹、阿尔及利亚以及巴林。

据报道，2011年，叙利亚国内发生内战，阿拉伯国家在对待叙利亚问题上出现了严重分歧，大部分阿拉伯国家与叙利亚政府关系紧张，同年11月，阿拉伯联盟外长在开罗召开紧急会议，会议通过了冻结叙利亚阿盟成员资格决议。一些国家关闭了驻叙使馆或与叙利亚的外交关系降级。

报道称，随着叙利亚安全局势逐渐好转，阿拉伯国家与叙利亚的关系也不断改善，呼吁恢复叙利亚的阿拉伯盟成员资格的声音日高，关闭7年的阿联酋驻叙利亚使馆从新开放。（安国章）

(责编：黄晓蔓(实习生)、刘洁妍)
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