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坦桑尼亚认定客机遭南非扣留 扣留原因暂时不明

2019年08月26日08:40  来源：新华网
 

　　坦桑尼亚政府24日确认，坦桑尼亚航空公司租赁的一架空中客车客机遭南非方面扣押。

　　坦桑尼亚交通部在一份声明中说，这架客机原定23日从南非约翰内斯堡奥利弗·坦博国际机场飞往坦桑尼亚达累斯萨拉姆市。“位于约翰内斯堡的豪滕省高等法院签发扣押令，客机随即遭扣押。”

　　暂时不清楚南非方面扣押客机的理由。路透社记者打电话向豪滕省高等法院询问。因为在非工作时段，电话无人接听。

　　坦桑尼亚航空公司总经理拉迪斯劳斯·马廷迪告诉路透社记者，他确认一架空客客机遭扣押，“我们已经安排乘客转乘其他航班”。

　　约翰·蓬贝·约瑟夫·马古富力就任坦桑尼亚总统以后推动重振坦桑尼亚航空业。坦桑尼亚航空公司近年花费数以亿计美元购买8架客机，另外向坦桑尼亚政府飞行局租赁多架客机。

　　路透社援引分析师的观点报道，坦桑尼亚航空公司之所以向坦桑尼亚政府飞行局租客机，部分原因是为避免客机在国外遭扣押。这家航空运营商先前亏损严重，欠债数以百万美元计。（杜鹃）【新华社微特稿】

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)
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