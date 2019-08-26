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不断“提价码” 意大利两党组阁谈判遇阻

2019年08月26日08:39  来源：新华网
 

　　意大利民粹主义政党五星运动和最大在野党、中间偏左的民主党23日开始谈判组建执政联盟。不过，双方就是否让看守政府总理朱塞佩·孔特在新政府中任职争执不下。

　　【遭遇“绊脚石”】

　　孔特20日宣布辞职，总统塞尔焦·马塔雷拉授权他领导看守政府。路透社24日报道，民主党方面反对孔特在新的联合政府中继续出任总理。

　　民主党党首尼古拉·津加雷蒂23日在与五星运动党首路易吉·迪马约首次会面时说，任何新政府都必须与过去决裂。路透社报道，两党谈判因而遭遇“绊脚石”。

　　极右翼政党联盟党和五星运动2018年6月组建执政联盟，但两党就移民、税收等诸多议题意见不合。联盟党党首、副总理兼内政部部长马泰奥·萨尔维尼本月8日宣布联盟的执政基础不复存在，随后发起针对孔特的不信任动议，孔特被迫辞职。

　　总统马塔雷拉22日要求各党派在5天内就组建新的执政联盟达成共识，以化解当前政治危机，从而避免提前举行议会选举。如果无法组建新的执政联盟，他将考虑提前举行议会选举。

　　五星运动和民主党一向针锋相对，23日正式开始谈判组建新政府。两党在参众两院所占席位合计分别超过半数。

　　【不断“提价码”】

　　参与23日谈判的两党代表先前就组建执政联盟表示乐观。

　　民主党党首津加雷蒂在社交媒体“脸书”说，就五星运动提出的政策重点，民主党对任何对话都持开放态度。“我们将继续努力，寻求开始新的政治季。”

　　按照路透社的说法，五星运动和民主党如果成功联手，意大利将迎来温和的“亲欧”政府，而联盟党将成为在野党。但是，五星运动和民主党原本相互猜疑、有政策分歧，现在又都认为对方更担心提前选举，正不断提高价码。

　　五星运动党首迪马约23日说，除非民主党同意将议席从945个削减至600个，否则谈判不会有结果。五星运动先前提出10个政策重点，作为谈判的基础，包括减少议席数量。

　　民主党议员安德烈亚·奥兰多24日指认五星运动不断提高要价。“前几天有10个优先事项，昨天下午两时成了减少议席，晚上9时又变成孔特……这样下去难以谈成。”

　　另外，民主党现阶段担心五星运动可能重新与联盟党对话。一些迹象显示，联盟党后悔采取行动、导致执政联盟瓦解。

　　意大利安克罗诺斯通讯社24日以联盟党成员法比奥·坎塔雷拉为消息源报道，如果能再次联手组建联合政府，联盟党愿意支持五星运动党首迪马约出任总理。（王雪梅）（新华社专特稿）

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)
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