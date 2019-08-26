七国集团峰会召开前　美国欧盟陷关税“口水仗”

美国总统唐纳德·特朗普赴法国参加七国集团(G7)峰会以前威胁，如果法国对美国互联网技术企业征收数字税，美国将对法国葡萄酒征收关税。

欧洲理事会主席唐纳德·图斯克24日回应，如果美方对法国葡萄酒征税，欧洲联盟将寻求报复。

【特朗普：人未动 声先到】

七国集团峰会定于24日至26日在法国西南部海滨城市比亚里茨举行。特朗普23日临行前告诉媒体记者，如果法国对谷歌、脸书和苹果等美国互联网技术巨头征收数字税，美国将对法国葡萄酒征税。

“那些是美国大企业，坦白讲，我不想让法国对我们的企业征税。非常不公平，”他说，“如果他们那样做，我们将对他们的葡萄酒征税或者做其他事情……（规模之大）会是他们从来没有见过。”

法国议会7月通过征收数字税的法案。全球数字业务年运营收入超过7.5亿欧元和在法国境内年运营收入超过2500万欧元的企业将缴纳3%的数字税。

多家媒体报道，如果法方开征数字税，美国字母表公司旗下的谷歌公司以及苹果公司、脸书公司和亚马逊公司等大型企业将缴税。美国贸易代表办公室随即证实，美方依据《1974年贸易法》第301条款，对法方数字税发起调查。美方“301调查”最长持续一年，后续可能导致美方对法方加征关税或采取其他贸易限制措施。

【图斯克：动真格 备报复】

图斯克24日在比亚里茨说，欧盟决心保护法国葡萄酒，“如果美国征税，欧盟将以类似措施回应”。

“我们最不想做的事情是对抗……盟友美国，”图斯克说，“（卷入）贸易和关税争端不是我们的本意，但我们不得不做好准备并且已经准备好。”

这名欧洲理事会主席说：“贸易战将导致经济衰退，贸易协议将提振经济。”

美欧一年多来屡次陷入贸易争端，上一次涉及美欧民航飞机补贴。美国政府今年4月威胁对欧盟一系列产品征收关税，以报复后者违规补贴飞机制造商欧洲空中客车公司。欧盟委员会随后发布一份可能成为报复性关税征收目标的美国产品清单，以回应美方违规补贴飞机制造商波音公司。

美国去年6月起向欧盟钢铝产品加征高关税，欧盟同月对部分美国商品征收25%的关税。

【G7峰会：无公报 免尴尬】

图斯克预期，今年七国集团峰会将“格外艰难”。美联社报道，这次峰会将谈论“大议题”，但就议题达成共识的可能性非常小。就许多议题，美欧分歧明显。

特朗普先前提议“七国集团”再度接纳俄罗斯，变回“八国集团”。德国、英国认定邀请俄罗斯加入为时尚早。

法国总统埃马纽埃尔·马克龙对亚马孙雨林火灾数量创纪录表达关切，提议七国集团峰会讨论这场“国际危机”。只是，特朗普对环境议题似乎不感兴趣。他领导的美国政府2017年宣布退出国际社会应对气候变化的《巴黎协定》。

为避免去年七国集团峰会“尴尬”重演，马克龙宣布今年峰会不发布联合公报。

特朗普去年在七国集团峰会期间与其他领导人打完口水仗后提前离场，东道主加拿大政府随后发布联合公报，特朗普随即在社交媒体“推特”宣布不认可公报内容。

美联社报道，七国集团峰会无法解决国际社会大问题不是新鲜事，今年对这场峰会的预期似乎更低，不发生“外交灾难”即可。

在研究国际峰会的专家特里斯滕·内勒看来，本届七国集团峰会“就气候变化不会有大举措，就削减贸易壁垒不会有进展。与会国家领导人最多或许避免情况变得更糟。我认为这是G7峰会可能取得的胜利”。（杜鹃）（新华社专特稿）

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