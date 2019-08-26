巴西派军队赴亚马孙雨林救火 新增1600多处着火点

巴西军方迄今派超过4万名士兵奔赴亚马孙雨林救火。

巴西研究机构24日报告，亚马孙雨林新增1600多处着火点。

【六州求援】

巴西总统雅伊尔·博索纳罗23日授权军方参与亚马孙雨林灭火，巴西6个州次日请求军方援助。

巴西国防部长费尔南多·阿泽维多24日说，大约4.4万名士兵可以参与灭火，正赶往罗赖马、朗多尼亚、托坎廷斯等6州。路透社以巴西军队总参谋长劳尔·博特略为消息源报道，那些士兵已经部署在亚马孙雨林北部地区。

按照阿泽维多的说法，巴西军队将集中在特定区域灭火。700名士兵将在朗多尼亚州首府波多韦柳周边执行任务。军方将出动两架C-130型“大力神”运输机，每一架次可以运送1.2万升水。

【火势难控？】

尽管博索纳罗24日告诉媒体记者亚马孙雨林“回归常态”，研究机构仍然报告发现新的着火点。

巴西国家太空研究院的数据显示，超过半数的着火点集中在亚马孙盆地，22日至23日新增大约1663处着火点。

美联社记者24日上午在波多韦柳上空飞行。这一地区烟雾弥漫、能见度低。记者前一天看到多片滥砍滥伐的林地着火，显然是开荒所致。

巴西一家智库的主管、绿党发起人之一阿尔弗雷多·西尔基斯支持军方介入灭火，但对能否扑灭大火持怀疑态度，理由是灾情严重、缺乏必要的救火设备。

巴西今年以来报告森林着火点接近7.7万处，比去年同期增加大约85%。超过半数着火点位于亚马孙雨林。

【影响出口？】

博索纳罗主张开发热带雨林，以促进巴西经济发展，22日首次承认火灾原因可能关联非法砍伐。

路透社报道，农业界人士原本支持博索纳罗，现在担忧这名总统发表的言论招致制裁，让他们生产的农产品在主要出口市场受到抵制。

巴西《圣保罗报》24日发表社论，警告总统所作所为可能使亚马孙雨林遭破坏触发的危机恶化。社论说，“（博索纳罗的言论）已经损害国家形象，可能对贸易产生重大影响”。（包雪琳）（新华社专特稿）

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