美与塔利班谈判进入“决定局” 或定撤军时间表

美国政府与阿富汗塔利班代表24日在卡塔尔首都多哈继续第九轮谈判。一些分析师认定这轮谈判有望确定美军撤离阿富汗的时间表。

一名美方官员告诉法新社记者，“谈判当天（24日）下午重新启动”。这轮谈判22日开始，塔利班多哈办事处发言人苏海勒·沙欣说，出于“其他安排”，双方决定谈判23日暂停一天，24日继续。

这名美方官员说：“我们已经取得进展，正在讨论实施机制和一些技术细节。我们就这些细节达成一致后，协议将得以完成。”

美国政府希望撤走驻留阿富汗的1.4万名美军士兵，前提是塔利班断绝与“基地”等恐怖组织的关系，减少袭击。

法新社报道，美方希望在9月1日以前与塔利班达成协议，为当月举行的阿富汗总统选举营造有利环境，也为唐纳德·特朗普明年竞选连任美国总统“加分”。

塔利班24日宣称，在阿富汗首都喀布尔以北的美军巴格拉姆空军基地附近向一支车队发动袭击，致死9名美国士兵。美军发言人否认这一消息，证实一些当地店铺承受损失，但美军和盟军无人伤亡，指认塔利班散布谣言。

美国国防部证实，美方与塔利班这一轮谈判开始前一天，两名美军士兵在北部法里亚布省遭轻型武器射杀身亡。

塔利班相信加大袭击攻势有助于在谈判期间占上风。塔利班发言人沙欣说，美军伤亡对这轮谈判有“积极作用”。（田野）【新华社微特稿】

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