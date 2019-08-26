韩国独岛军演规模翻番　日本抗议敦促停止

韩国军方25日在独岛（日本称“竹岛”）附近海域开始为期两天的军事演习。

日本方面抗议，“强烈敦促”韩方停止军演。

【演习规模翻番】

韩国海军宣布，演习包括海陆空三军。韩联社报道，韩军10艘军舰、10架战机参与演习，包括“世宗大王”号宙斯盾驱逐舰和F-15K型战斗机。以海军军官为来源，报道说参演的整体军力“与往年水平相比翻了一番”。

一名海军军官早些时候说，考虑今年的规模和重要性，军方正式定名为“东海领土守护演习”，以显示捍卫包括独岛在内东海领土的决心。

韩国总统府青瓦台发言人高旼廷在记者会上说，演习带有常规性质，旨在提高军方应对“各方”、不仅是日本潜在威胁的能力，媒体不要赋予过多“政治”意义。

韩国通常每年6月和12月在独岛军演。记者问及今年演习的时间，高旼廷说，时间安排考虑天气条件以及“其他各种”因素。

韩国方面从1986年开始在独岛举行军事演习，去年6月和12月分别演习两天。

【日方敦促停止】

日本外务省向韩国方面提出抗议，要求韩方停止军演。

共同社报道，日方对韩方军演表示“深深的遗憾”，“强烈敦促”韩方停止演习，称这一岛屿是日本固有领土。

独岛位于朝鲜半岛东部海域，总面积大约0.18平方公里，自1953年以来由韩国实际控制。韩国、朝鲜和日本都主张对这一岛屿拥有主权。

本月早些时候，韩方抗议日方在2020年东京奥林匹克运动会网站地图中把独岛标为日本领土。

韩日关系近一段时期趋于恶化。韩国法院去年以来作出多项裁决，要求日本殖民朝鲜半岛期间强征劳工的日方企业赔偿韩国受害者。日方7月初宣布对出口韩国的三种半导体工业原材料加强审查和管控。韩方指认日方加强管制是为报复韩方裁决，日方否认。

日韩本月先后把对方清出可获得贸易便利国家的“白色清单”，致使争端升级。韩国政府22日宣布不再与日本续签《军事情报保护协定》，进一步加剧双方对立。（王雪梅）（新华社专特稿）

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