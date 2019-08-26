用短视频展现一个鲜活的伊朗（记者手记）

提到伊朗，你会想到什么？石油和伊斯兰教？还是混乱与冲突？虽然中伊两国已经交往了2000多年，但对很多中国人来说，伊朗可能依然是一个“最熟悉的陌生国家”：大部分人都知道伊朗有石油，信仰伊斯兰教，却不知道伊朗不是阿拉伯国家，信奉的也是伊斯兰教中的“少数派”——什叶派；更不用提绝大部分人应该都不知道藏红花的原产地是伊朗，伊朗最高峰也是亚洲最高的死火山。

通过海外网“我在中国当大使”栏目，寻找中国与世界各国的情感共鸣点，正是题中之义。为了向读者尽可能多角度呈现一个真实的伊朗，尽可能深层次挖掘伊朗驻华大使的中国故事，我们两次到使馆采访。由于“我在中国当大使”栏目的采访日程安排十分密集，两次到同一个使馆采访的情况十分少见。

通过两次采访，我们拿到了丰富的报道素材。与文字写作可以从更多角度和层面分析问题不同，短视频需要尽量聚焦一个问题，在不到3分钟时间内回答观众最关心的问题。恰逢伊朗单方面对中国公民宣布免签的消息引起热议，我们将短视频主题确定为“人文交流”。

大使在采访现场向使馆工作人员一字一句学习中文，大使郑重表示将确保中国游客安全。使馆工作人员畅谈伊朗民众对中国人“勤劳”的印象，讲解中国丝绸与伊朗工艺结合的波斯地毯……我们敏锐捕捉到这些鲜活的场景，并转化为生动的镜头语言。

结果证明，这期短视频上线后引发积极反响，播放量近20万人次。有网友留言：“其实最近去过的朋友都表示伊朗人很友好”，“非常喜欢伊朗电影，几乎每部都很精彩”，“感谢大使对中国游客的重视”。

可以说，通过短视频等多种传播方式的呈现，“我在中国当大使”让受众真真切切感受到：伊朗，不陌生。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)