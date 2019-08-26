人民网>>国际

用短视频展现一个鲜活的伊朗（记者手记）

海外网  聂舒翼

2019年08月26日08:25  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　提到伊朗，你会想到什么？石油和伊斯兰教？还是混乱与冲突？虽然中伊两国已经交往了2000多年，但对很多中国人来说，伊朗可能依然是一个“最熟悉的陌生国家”：大部分人都知道伊朗有石油，信仰伊斯兰教，却不知道伊朗不是阿拉伯国家，信奉的也是伊斯兰教中的“少数派”——什叶派；更不用提绝大部分人应该都不知道藏红花的原产地是伊朗，伊朗最高峰也是亚洲最高的死火山。

　　通过海外网“我在中国当大使”栏目，寻找中国与世界各国的情感共鸣点，正是题中之义。为了向读者尽可能多角度呈现一个真实的伊朗，尽可能深层次挖掘伊朗驻华大使的中国故事，我们两次到使馆采访。由于“我在中国当大使”栏目的采访日程安排十分密集，两次到同一个使馆采访的情况十分少见。

　　通过两次采访，我们拿到了丰富的报道素材。与文字写作可以从更多角度和层面分析问题不同，短视频需要尽量聚焦一个问题，在不到3分钟时间内回答观众最关心的问题。恰逢伊朗单方面对中国公民宣布免签的消息引起热议，我们将短视频主题确定为“人文交流”。

　　大使在采访现场向使馆工作人员一字一句学习中文，大使郑重表示将确保中国游客安全。使馆工作人员畅谈伊朗民众对中国人“勤劳”的印象，讲解中国丝绸与伊朗工艺结合的波斯地毯……我们敏锐捕捉到这些鲜活的场景，并转化为生动的镜头语言。

　　结果证明，这期短视频上线后引发积极反响，播放量近20万人次。有网友留言：“其实最近去过的朋友都表示伊朗人很友好”，“非常喜欢伊朗电影，几乎每部都很精彩”，“感谢大使对中国游客的重视”。

　　可以说，通过短视频等多种传播方式的呈现，“我在中国当大使”让受众真真切切感受到：伊朗，不陌生。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云领导留言板客户端下载
 

深度阅读

【大使说】马振岗：要永远战斗在外交战线        在外交部工作40余年，马振岗将自己的青春和心血全部奉献给新中国外交事业。从一名随员到美大司司长再到驻英大使，马振岗见证了中国日益走近世界舞台中央，一步步成就辉煌。【详细】

国际|国际观察|新中国成立70年·大使说

华春莹接棒陆慷 任外交部新闻司司长        端庄大气、沉着机灵、幽默犀利、亲和与霸气并存……这些特点集合在一位女外交官身上，她就是新中国五位外交部女发言人之一，接棒外交部新闻司司长的华春莹。【详细】

国际|独家稿库|环球人物
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved