开放大门，做全球自由贸易“旗手”（锐财经）

上海自贸试验区临港新片区正式揭牌；第二届进博会正紧锣密鼓筹办中；金融业对外开放新举措接连落地，外资进入中国步伐继续加速……今年以来，中国对外开放动作不断。但与此同时，单边主义、保护主义成为世界经济的“绊脚石”，在这样的背景下，中国如何实现更高水平对外开放？

近日，由国务院参事室、中国国际贸易促进委员会、中国经济体制改革研究会共同主办的“2019国是论坛”在上海举行，围绕“迈向更高水平对外开放”，国内外嘉宾展开探讨。

持续开放难能可贵

聚焦开放议题，这样的讨论“重要而且及时”，许多国外嘉宾这样评价。

这背后有对世界形势的担忧。世界知识产权组织总干事弗朗西斯·高锐指出，全球范围内保护主义兴起，保护主义案例的增长之快令人瞠目，技能人才流动受到限制，还有其他封闭的迹象，这些都有悖于技术发展的趋势。

国务院参事朱光耀指出，近期，国际货币基金组织对2019年全球经济增速的预期下调至3.2%，自去年4月已连续多次下调，同时，对年度全球贸易增长的预期也下调至2.6%。“全球经济增速下调，全球贸易增速下调，特别值得警惕的是，全球贸易增速大幅低于经济增速，这是极为反常的现象。”朱光耀说。

在这样的背景下，中国持续扩大的对外开放更显难能可贵。

“古往今来，开放和建立联系是全球事务中成功的关键。”弗朗西斯·高锐说，实现开放的进程异常艰难，在封闭势力横行的今天更是如此。他欣赏中国过去40年推进开放的进程，而且当前中国正在致力于实现更高水平的对外开放。

在中国贸促会副会长卢鹏起看来，1978年以来，中国开放性经济发展不断取得新提高、新突破，创造了二战结束后一个国家经济高速增长持续时间最长的奇迹。

“一带一路”未来看好

复杂的国际形势也给对外开放和协同合作带来了更多挑战。更高水平对外开放如何实现？“一带一路”国际合作无疑是一大看点。

国家发改委区域开放司副司长赵新勇表示，近6年来，推进“一带一路”建设连点成线到面，取得了令人瞩目的成绩。包括构建“陆海天网”四位一体互联互通体系，如中老铁路、中泰铁路、雅万高铁等扎实推进；中欧班列成为重要品牌，截至今年6月底，累计开行数量近1.7万列，境外到达16个国家53个城市，基本实现“去一回一”；经贸投资与合作持续扩大，2013-2018年中国与“一带一路”沿线国家货物贸易总额已经超过6万亿美元。

“自‘一带一路’倡议提出以来，中国的开放进入到了新的阶段，而每一次开放都推动了改革的深化。”中国经济体制改革研究会副会长王战说，“一带一路”倡议既对世界经济有利，也有利于中国双向开放。

中国电力建设股份有限公司国际公司总经理助理严晓彬谈到，电建在“一带一路”沿线国家所从事的业务发展很大，单从新签合同来说，2018年年底到现在，同比大概增长了百分之六点多，在目前整个经济大环境下，有信心在“一带一路”上为当地国家人民做更多贡献。

中国人民大学重阳金融研究院高级研究员罗思义则指出，未来世界其他部分经济增长会放缓，但“一带一路”包括发展中经济体会持续不断增长，在接下来5年中，“一带一路”的重要性会更突出。

自贸区、自贸港竞相出彩

从建设粤港澳大湾区到海南探索建设自由贸易港，再到上海设立自贸试验区临港新片区，中国不断开拓开放试验田，区域开放亮点纷呈。与会专家指出，未来这些区域将各自发挥独特优势，共同推进中国对外开放不断向前。

广东省政府参事梁建伟指出，大湾区建设有一个大通道，港口就是粤港澳大湾区重要的出海通道。这个湾区集中了3个世界排名前十的港口，把大通道建设好，提高大湾区港口的全球竞争力，对于提升整个国家的开放水平是非常重要的。

海南确定探索建设自由贸易港到现在已有1年多，其核心理念、总体框架设计等渐次明晰。海南省政府研究室副主任陈际阳说，海南建设自由贸易港有广阔的农村，产业方向是服务业、高新技术产业和旅游业，在全国开放中有着无可替代的地位。海南实行最高程度的改革开放，将有配套的政策和制度体系。“开放的大门越开越大，这是无可置疑的。”他说。

上海临港经济发展集团有限公司副总裁翁恺宁则认为，以更高水平开放推动更高质量发展，临港新片区要做全球自由贸易的“旗手”。一是营商环境对标国际公认竞争力最强的自由贸易园区；二是更加关注人才的安居乐业和自由流动，建设新片区不走传统房产开发为主导的新城建设之路，而要始终有效控制人才进入门槛和居住成本，让年轻人安居乐业。

(责编：马靓辉(实习生)、刘洁妍)