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“深化和平之路上的传统友谊”

——一带一路主题美术展亮相墨西哥

本报驻墨西哥记者 刘旭霞

2019年08月26日05:07  来源：人民网－人民日报
 

　　一名墨西哥观众在美术展上拍摄名为“新观察”的雕塑。
　　本报记者 刘旭霞摄

　　“艺术与和平——中国当代美术作品展”国际巡展墨西哥站开幕式日前在墨西哥城举行。本次展览推出40件绘画、雕塑、影像等艺术作品，在墨西哥国立世界多元文化博物馆展出。展品融合中西方古今艺术元素及手法，从上海外滩、西安兵马俑到威尼斯之夜、巴基斯坦舞步等，为墨西哥民众展现“一带一路”沿线国家和地区的独特风情。

　　“展出的作品运用创新手法与技巧，打破了东方与西方、古代与现代的时空界限，将中国传统和西方现代理念诠释得淋漓尽致，每幅作品无不传递着追求和平与发展的精神，生动诠释千年来东西方世界的交流。”墨西哥国立世界多元文化博物馆馆长格罗丽娅·阿尔蒂斯对参展作品如是评价。

　　其中，“行走在路上”组画勾勒出古丝绸之路上僧侣们不畏艰险求取真经的精神群像，吸引不少当地民众驻足品鉴。38岁的安娜·雷耶斯对记者表示：“我一直非常仰慕璀璨的中国传统文化，这组画让我感知古丝绸之路上的风景、历史和人物，令人印象极深。”

　　“这些作品运用丰富的中国艺术元素描绘‘一带一路’沿线各具特色的景观，彰显当代中国文化的宽广视野，体现中华民族长期追求人与自然、社会和谐共生的理念，诠释中华民族‘以和为贵’的价值内涵。”中国美术家协会驻会副主席徐里介绍道。

　　中国驻墨西哥大使祝青桥表示，本次展览以共建“一带一路”国家和地区为主题进行创作，通过艺术语言，生动诠释中国以维护世界和平、促进共同发展为宗旨，推动构建人类命运共同体的美好愿望。这次展览将为中墨两国人民相知提供又一重要契机，进一步丰富和深化中墨全面战略伙伴关系的人文内涵。

　　墨西哥国家文物局局长迭戈·普列托表示，“中国是维护世界和平的重要推动者，墨中两国人民不断深化和平之路上的传统友谊，希望今后进一步加强两国文物保护和文化艺术领域的交流互鉴，共同促进墨中两大古老文明在当代绽放异彩，携手共建和平、和睦、和谐的国际环境”。

　　本次展览由国家艺术基金赞助，中国美术家协会、中国驻墨西哥大使馆和墨西哥国立世界多元文化博物馆联合主办，是中国驻墨西哥大使馆庆祝新中国成立70周年系列活动重点项目之一。展览将持续至10月6日。

　　（本报墨西哥城电） 


　　《 人民日报 》（ 2019年08月26日 03 版）
(责编：袁勃)
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