阻遏中国发展是“一个巨大的错误”

“目前美国政府中一些人故意设计政策分裂世界，试图挑起另一场冷战，这是非常危险的做法。”美国哥伦比亚大学经济学教授、著名经济学家杰弗里·萨克斯近日接受本报记者采访时说。作为一名长期研究全球宏观经济的学者，他对当前美国单边主义贸易政策的一大忧虑，正是这一政策对全球体系正常运转的冲击。

萨克斯是全球可持续发展领域最知名学者之一，曾长期担任联合国秘书长特别顾问。他认为，美国单边主义行动对世界经济具有多重影响——导致商业投资减少、消费不确定性增加、地缘政治紧张加剧以及金融形势趋紧等，未来一年，世界经济发展可能随之放缓。

对于美国政府一再坚持的“中国为关税埋单”一说，萨克斯表达了明确反对。他表示：“声称只有中国为关税埋单，这是荒谬的，几乎所有经济学家都反对。美国消费者正在支付更高的价格，美国农民的产品在全球出口市场的价格也在下降。更重要的是，所有人都在为这种政策付出代价，因为它削弱了全球合作，增加了各种冲突的风险。”

就美国目前“非常规”贸易政策背后的政治根源，萨克斯认为，“当前美国贸易政策是基于极端民族主义，以及美国一些人希望确保美国在地缘政治上凌驾于包括中国在内的所有对手之上的意图”“严重低估和误解了全球合作，‘美国优先’正是这类观点的粗暴表达”。

萨克斯就当前美国对华政策出现的问题进一步指出：“美国一些人赞成采取行动阻遏中国的发展，这对各方来说都是一个巨大的错误。我们需要全球合作和共同繁荣，任何一个国家都不应企图主宰其他国家。冷战思维是非常危险的，不仅对经济有冲击，而且对安全有影响，因为它可能导致军备竞赛，甚至冲突，其带来的最终结果将是毁灭性的。”

萨克斯强调，多边主义仍是世界的未来所在，因为一个开放的多边体系，包括国家间更和平的关系，会给所有国家带来巨大的好处，欧洲、拉丁美洲和非洲等各地区都将从开放的全球体系中获益良多。

就如何应对眼下的“美国挑战”，萨克斯提出，包括中国在内的所有国家都应继续致力于建设一个和平的、以联合国为基础的国际秩序。“《联合国宪章》和联合国机构对和平至关重要。我们希望看到，中国抓住一切机会，继续强调对包括《联合国宪章》、世界贸易组织、联合国可持续发展议程、气候变化《巴黎协定》等多边主义机制和目标的承诺。”

萨克斯认为，中国目前能够也应该做的最重要事情之一，就是确保“一带一路”倡议体现对可持续发展和多边主义的承诺。“当‘一带一路’建设成为促进亚洲、欧洲、非洲、拉美等各地区多边合作的有力举措，当‘一带一路’建设拥抱清洁、绿色能源和可持续发展技术，进而推动共同应对全球气候变化，所有国家都会把这一倡议视为对全球福祉的重要贡献。”

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2019年08月26日 03 版）

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