同中国携手，让比港越来越强大(国际论坛)

希望希中在比雷埃夫斯港共同书写的成功故事和双赢合作能够进一步发展，继续促进希腊和中国人民之间的友谊

2016年对于比雷埃夫斯港来说是极具里程碑意义的一年。这一年中远海运集团接管经营比港港务局，比雷埃夫斯港日益成为希腊与中国合作的旗舰项目。

自中国企业接手比港以来，港口集装箱吞吐能力不断增长。比港集装箱吞吐量全球排名已从2010年的第九十三位跃升至第三十六位，成为全球发展最快的集装箱港口之一。截至目前，中远海运已投资超过6亿欧元升级比港基础设施，港口的集装箱吞吐能力高达每年720万标箱，是中东欧地区名副其实的枢纽之地。

在中国企业的管理和建设下，比雷埃夫斯港赢得了世界的尊重，地位不断攀升，已跻身全球最具竞争力的港口之一。如今，比雷埃夫斯港在欧洲十大港口中排名第六，在地中海地区排名第二。在新一轮投资完成后，比雷埃夫斯港的目标将是跻身世界前三十位的港口，欧洲第五大集装箱港口和地中海第一大港口。

正是在共建“一带一路”的背景下，中国企业来到了比港。比港和中远的共同发展不仅符合双方的全球计划，而且给比港的员工、股东、当地社区以及整个希腊经济都带来了长远收益。作为一家具有战略眼光的企业，中远海运在实现自身发展的同时，还积极投身慈善事业，承担社会责任。

希中两国都有悠久的历史和文化，拥有相近的理念和价值观。希中双方工作人员互相尊重、携手合作。与中国及中国公司的合作令我感到非常愉快。去年11月，我们的代表团参加了在上海举办的首届中国国际进口博览会，收获巨大。工作之余，我们走访了上海的商业区和主要地标，深切感受到中国的经济发展和文化魅力。毫无疑问中国是一个迅速发展的国家，此行令我们难忘。

中远在希腊近10年的成功投资和所取得的成绩已经被希腊和全世界看到，我不认为未来还会有任何人对此心存疑虑。中方曾表示愿继续同希方携手合作，将比雷埃夫斯港建设成为“一带一路”合作的重要支点，并带动两国广泛领域务实合作。这一主张让我对比港的未来充满信心。

中远海运比雷埃夫斯集装箱码头有限公司，正在快速发展成为一家专注于基础设施、专业技术和人力资源发展，以客户需求为导向、极具竞争力的公司。公司发展目标长远，港口充满生命力，一派欣欣向荣。可以说，同中国的合作让比雷埃夫斯港变得越来越强大。希望希中在比雷埃夫斯港共同书写的成功故事和双赢合作能够进一步发展，继续促进希腊和中国人民之间的友谊。

（作者为希腊比雷埃夫斯港管理局董事、高级顾问，希腊国有资产发展基金会派驻希腊所有港口董事）

《 人民日报 》（ 2019年08月26日 03 版）

(责编：袁勃)