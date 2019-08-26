中国反制措施有理有利有节

8月23日，中国国务院关税税则委员会发布两则公告，一是宣布决定对原产于美国的约750亿美元进口商品加征关税，二是宣布决定对原产于美国的汽车及零部件恢复加征关税。8月25日，商务部国际贸易经济合作研究院举办中美经贸关系专家研讨会。与会专家纷纷认为，中方的反制措施有理、有利、有节，针对美方单方面挑起并升级经贸摩擦，中方完全有能力坚决奉陪到底。

极限施压和恐吓讹诈对中国不会起任何作用

“美方的极限施压和恐吓讹诈对中国不会起任何作用。”商务部国际贸易经济合作研究院党委书记、院长顾学明说，美方宣称经贸摩擦对中国的影响比对美国大，但从跟踪数据来看，结果恰恰相反，经贸摩擦对美出口中国的影响相对更大，中国依然是绝大多数外资企业尤其是制造业企业投资的首选目的地。

中国国际贸易学会会长金旭认为，美国的做法扰乱了正常的国际秩序。8月15日以来，美方变本加厉的一系列举措，已经让美国的消费者大为担忧，也让美国的股市出现数次暴跌。

“美国对中国输美商品加征关税的后果，大部分是由美国消费者和生产者所承担。”商务部研究院美洲大洋洲研究所所长李伟表示，前段时间美国十年期和两年期债券出现收益率倒挂，8月份最新的制造业采购经理人指数已经低于50，这些数据证实了美国的行为损人不利己。

“经贸摩擦没有赢家，对美影响会越来越大。”商务部研究院产业国际化战略研究所所长崔卫杰认为，经贸摩擦破坏的是全球产业链，打击的不仅仅是中国企业，产业链上的所有企业都会受影响。从整个产业链上看，美国企业处于产业链的顶端，受影响最大的还是美国企业。随着打击面的扩大，美国居民的消费成本增加，负面影响由企业蔓延到每一个家庭，影响会越来越大。

“美国罔顾事实，采取非理性举措，挑起并不断升级经贸摩擦，对中国进行极限施压，中国采取的反制措施，有理、有利、有节。”对外经济贸易大学国际经济研究院院长桑百川说。

李伟表示，中方的反制态度是坚决的。面对经贸摩擦，我们不愿打，不怕打，必要时不得不打。

崔卫杰说，中方的清单是考虑周全的，反制清单尽可能减少对国内生产和人民生活的影响，比如对自美进口的药品和器械仍然不加征关税，而且积极通过自主降税增加从其他国家的进口，尽可能降低负面影响。

中国有信心有条件有能力应对各种风险挑战

顾学明表示，今年上半年中国经济延续了总体平稳、稳中有进的发展态势，稳定性、韧性明显增强，发展质量和效益继续提高。中国经济长期向好的基本面没有变，也不会变，有信心有条件有能力应对各种风险挑战，继续保持经济平稳健康发展。

“中国已进入内需主导经济增长的阶段，经贸摩擦承压能力大幅增强。” 商务部研究院流通与消费研究所所长董超表示，上半年消费对经济增长的贡献率为60.1%，消费已经连续五年成为中国经济增长的第一动力。消费、投资、出口协调拉动经济增长的格局逐步形成，经济发展内生动力明显增强。

“我国拥有高效完整的供应链体系，是其他国家难以替代和竞争的。”商务部研究院现代供应链研究所所长林梦说，在去年美国贸易代表办公室举行的加征关税听证会上，许多美国的行业协会和企业都认为中国是全球供应链中不可替代的组成部分，将生产线迁出中国非常困难。

“中国的实体经济和制造业基础相当稳固。”桑百川说，包括美国企业在内的大多数外资企业，不愿放弃中国庞大的市场，中国吸收的外商投资还在持续增加，外资企业仍然看好在中国的发展前景。

商务部研究院贸易与投资安全研究所所长程慧认为，面对贸易战，中国不怕打，是因为中国有巨大的国内市场、科技创新的后发优势、充足的人才储备等。中国要扛住经贸摩擦带来的短期压力，加快实现经济高质量发展。

《 人民日报 》（ 2019年08月26日 03 版）

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